邱達根倡先試民生數據過境 助理順運作

吳傑莊：先處理兩地法規差異

身兼香港Web 3.0協會成員的吳傑莊認為，本港要落實大灣區數據南下，要先處理兩地法規差異、物色可先作試點的範疇，並擬定日後的發展時間表。邱達根分析指出，兩地要建立「數據過河」安排，首要梳理好數據的治理標準，例如數據分類方式，「哪些可用、不可用，都要搞清楚」，哪些機構可以處理哪個程度的資料，相應手續如何，均待落實。

邱達根認為，落實數據南下早期「當然要一步步行」，建議可先試行民生相關數據「過境」，以交通數據為例，由於數據具相當規模，加上行業對此有一定需求，在試行過程將有助理順運作，釐清持份者權責，對數據南下日後擴至其他領域有參考作用。他認為，日後落實數據南下，有需要重新梳理政府之間的不同權責，包括在架構上如何提高重視程度。

吳傑莊則建議政府可設立跨部門委員會，從較高層次專責處理數據過河工作。