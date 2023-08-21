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邱達根倡先試民生數據過境 助理順運作

【明報專訊】本港創科業界對引進內地數據早有訴求，上屆政府時任創新及科技局長薛永恒於2020年提及冀大灣區各市的數據互相開放，及至今屆政府，兩地仍在尋求數據南下的便利渠道。立法會科技創新界議員邱達根及選委會界別議員吳傑莊表示，其中要處理的難點，在於兩地法規和數據標準不一，需要研究如何對接。邱達根建議可先試行民生數據過境，有助理順運作並作為日後擴展的參考。

吳傑莊：先處理兩地法規差異

身兼香港Web 3.0協會成員的吳傑莊認為，本港要落實大灣區數據南下，要先處理兩地法規差異、物色可先作試點的範疇，並擬定日後的發展時間表。邱達根分析指出，兩地要建立「數據過河」安排，首要梳理好數據的治理標準，例如數據分類方式，「哪些可用、不可用，都要搞清楚」，哪些機構可以處理哪個程度的資料，相應手續如何，均待落實。

邱達根認為，落實數據南下早期「當然要一步步行」，建議可先試行民生相關數據「過境」，以交通數據為例，由於數據具相當規模，加上行業對此有一定需求，在試行過程將有助理順運作，釐清持份者權責，對數據南下日後擴至其他領域有參考作用。他認為，日後落實數據南下，有需要重新梳理政府之間的不同權責，包括在架構上如何提高重視程度。

吳傑莊則建議政府可設立跨部門委員會，從較高層次專責處理數據過河工作。

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