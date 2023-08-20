2025/26萬伙公屋 亦推「提前上樓」

簡約屋料9月有標書 助計下一批

房屋局下周推行「過渡房屋住戶特別津貼」試驗計劃，何永賢稱有住戶由市區搬至新界的過渡屋，需面對適應問題，而搬遷亦需額外支出，故當局計劃為過渡房屋住戶提供資助，居於新界的4人家庭資助8400元，在市區居住則資助4200元，以應付交通等開支。

早前房委會公布截至今年6月底公屋平均輪候時間為5.3年，何永賢稱未來10年公屋供應頭輕尾重，尤其本年度落成量特別低，僅約1.3萬個單位，強調簡約公屋可協助縮短公屋輪候時間。她透露，簡約公屋進展良好，預計9月初接獲首個標書，另一個於9月中會回標，局方希望利用這個標書的價錢，協助計算下一批簡約公屋，因尚有第二批簡約公屋需申請撥款，希望今年底或明年初返回立法會討論。

對於房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如早前建議收緊公屋富戶政策，包括將住戶全部年滿60歲後獲豁免資產審查的年齡門檻調高至65歲，身兼房委會主席的何永賢稱持開放態度，但說亦有聲音認為長者需保留資產以維持安穩生活環境，政府需小心考慮。