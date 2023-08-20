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何永賢：置業階梯不能不斷加 稱差距縮窄時有人指重疊 議員：跟進需否調整

【明報專訊】近期樓市下行，加上新一期居屋超額認購倍數減少、荃灣油柑頭「港人首次置業」項目僅一份標書，令人關注政府建立的5層置業階梯（見表）有否重疊。房屋局長何永賢昨主動談及置業階梯，表明最高與最底層有升有降，當差距收窄時，她引述有人提出重疊情况，她認為要恰當地增加階級；又說要思考最初置業階梯是3級，不能不斷加很多級。房屋局回應本報查詢當局是否會研究應對重疊的措施時稱，會確保各階梯符合不同置業者需要。有立法會議員稱會向政府跟進是否應靈活調整置業階梯；亦有議員認為應在原先3級階梯中提供更多單位類型選擇。

何：階梯原3級 差距擴闊後加首置綠置居

何永賢昨出席商台《政經星期六》稱，最初的置業階梯是由房委會的公屋和私樓組成，後來兩者中間增設居屋作為置業階梯，分為3級，惟隨着社會及經濟發展，私樓愈升愈貴，公屋及私樓差距愈來愈遠，居屋再向上至私樓的差距亦擴闊，於是政府先後推出首置、樂建居，而公屋之上又加一級、即綠置居。何認為，要思考最初的置業階梯是3級，不能不斷「加好多級出嚟」。

何的言論令人關注政府是否考慮調整置業階梯。本報昨向房屋局查詢私樓價格下降對首置構成重疊的影響浮現，當局會否審視及研究應對措施，包括可能調整置業階梯等，房屋局稱「政府一直致力豐富置業階梯，並會確保各階梯能符合不同置業人士的需要」。

梁文廣：跟進應否訂措施 跌市時減資助樓

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣向本報稱，會向政府跟進應否制訂靈活調整置業階梯措施，包括是否因應樓市逆轉而縮減資助房屋計劃。梁解釋，現時樓市下行，居屋收表數目大減，個別發展商劈價促銷，如續有其他發展商以平均呎價1.5萬至1.8萬元賣樓，政府便須研究首置盤是否與私樓有重疊，必要時應啟動調整安排，減少對房屋供應影響。

江玉歡指有重疊 階梯不需多寧每層多選擇

立法會房屋事務委員會委員江玉歡認同，現時置業階梯出現重疊，因市民一直難向上流動，導致政府不斷興建過渡房屋、簡約公屋、公屋等。她又說，公營房屋與私樓是兩種不同的市場，政府不應將居屋價格與私樓掛鈎，應考慮市民購買能力來釐定居屋價格。

江又表示，置業階梯不需這麼多層級，建議政府與其巧立名目推出多項計劃，不如在每一層級提供更多選擇，例如居屋因應不同市民居住需要提供不同單位選擇；又或針對單身、有子女、長者等家庭類型，提供相應質素、價格和面積的單位。

居屋超額倍數跌「較健康」 昔不正常

新一期居屋收到約17萬份申請表，較以往幾期低，超額認購約17.5倍，反應是新居屋2014年推售以來最低。何永賢表示，今期推售9200伙，數量較多，令基數比以往大，故倍數較低。她形容，以往超額認購數字過多是不正常狀態，目前情况「較健康」。她又說本港未來10年土地供應足夠，相信年輕人置業機會愈來愈多。

梁文廣表示，居屋申請宗數下跌並非壞事，認為是因市民置業時更加仔細考慮，不再如以前的人因居屋價低而買入，再待幾年後高價售出，如有需要者抽中居屋的機會高了，那才是居屋政策的原意。

此外，何永賢被電台主持人問及會否擔心油柑頭首置項目流標，她說地政總署正審視文件，預計本周公布詳情。

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