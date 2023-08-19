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癌魔帶走愛子 乳癌康復婦求骨髓戰血癌 友泣籲市民登記捐贈

【明報專訊】57歲的Cat曾痛失患癌兒子，6年前她確診並戰勝乳癌，捱過一關又一關，今年卻發現骨髓瘤，本月初惡化成急性白血病，急需骨髓移植續命。屢次與病魔交戰，Cat形容一切猶如命運的嘲弄，但拒屈服於逆境。與她相識近30年的好友Mandy接受本報訪問稱，Cat雖然積極面對，但身體開始耐不住化療副作用，體重由逾120磅跌至約80磅，呼籲市民登記成為骨髓捐贈者。Mandy飲泣道：「就算最後幫不到她，都希望可以幫到其他病人。」

廿年前喪獨子「人生最黑暗」

昔日經營本地手袋生意的Cat與丈夫曾育有一子，20年前7歲兒子不幸患癌離世。由癌症患者和康復者組成的互助網絡平台「癌症資訊網」昨發表由Cat撰寫的文章，她憶述該段時間是「人生最黑暗的時刻」。Cat於2017年4月發現患乳癌，兩邊乳房分別確診「第二型人類表皮生長因子受體（HER-2）」乳癌、浸潤性乳癌，須經歷兩種化療和電療，一年後戰勝病魔。

戰勝乳癌重養生 「第二人生」卻未竟

Mandy形容摯友處事爽朗，相當「正能量」，即使相識多年，在其確診乳癌前都不知Cat曾痛失愛子，「想像不到一個如此正面的人，原來心裏面有這麼大的心結」。她憶述，Cat乳癌康復後一直積極生活，除比以往注重養生，又會做義工派飯，藉着瑜伽、行山等鍛煉身體。

積極抗癌 病情惡化跌至80磅

正當Cat以為可開展「第二人生」之際，今年初卻因肚痛接受抽血檢查，揭發患骨髓瘤並開始自費接受標靶治療，至上月發燒入院後確診急性血癌，隨後留院。

兩度確診癌症，Mandy說好友心態一直積極，惟身體狀况明顯不如前，昔日捱得過電療和化療副作用，近日開始食慾不振和嘔吐，體重由逾120磅跌至約80磅，日漸消瘦令她沮喪，「連鏡都唔敢望」。

由於病情不斷惡化，醫生建議Cat盡快接受骨髓移植保命，但覓得合適骨髓不容易。醫院日前化驗結果顯示，Cat的5名兄弟姊妹及其他親屬，骨髓都不適宜捐贈；而早前國際配對雖發現印尼、新加坡有初步合適骨髓，但再測試後結果並不匹配。Mandy透露，昨得悉新加坡及台灣各有一個初步匹配樣本，需待進一步測試。

接二連三的難關並無消磨Cat的意志，她在文章說即使日漸虛弱，心中希望從未熄滅，盼遇到合適骨髓捐贈者，讓她可與家人團聚，「重燃生命的火焰」。Mandy說若摯友康復出院，希望一班好友可到北海道自駕遊、到處旅遊，累積更多難忘回憶。

相關字詞﹕急性白血病 白血病 血癌 骨髓捐贈 骨髓移植

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