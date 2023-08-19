政府消息：樓市下行首置盤壓力更大 公屋聯會：恐重蹈停建夾屋覆轍

【明報專訊】新一期居屋接獲申請表較以往大減，加上荃灣油柑頭「港人首次置業」項目昨僅接獲一份標書，反應遜於市場預期及存在流標風險，令政商界關注樓市成交持續低迷下，資助出售房屋與私樓市場是否出現重疊問題。政府消息人士昨向本報表示，首置盤相比居屋更貼近市價出售，樓市下行下難免承受更大壓力。市建局表示，屬首置盤的紅磡煥然懿居第三座（即第二期）260伙可如期9月推售；公屋聯會預料今次申請反應恐難及煥然懿居一期推售及貨尾銷售般踴躍。
除油柑頭用地，政府正推展其餘4個首置項目，包括煥然懿居二期、安達臣道項目、大坑西邨重建計劃項目及靠背壟道／浙江街重建項目，合共約4200伙，於今年9月至2033年推售，大部分單位由市建局興建。
或與私樓客源重疊 須正視影響
消息人士表示，油柑頭項目入標反應冷淡，政府會評估原因，但在豐富房屋階梯、為不同收入家庭提供適切和可負擔房屋的政策原則下，很難避免資助置業階梯會於樓市逆轉時受壓，尤其私樓價格若下調至夾心階層可負擔水平之時。消息人士解釋，不論香港回歸初期的夾心階層住屋計劃，又或現時的首置項目等，均可能在目標對象上與私樓客源重疊，且在私人住宅需求下降時構成直接競爭，令當局須正視有關影響。
煥然二期260伙如期9月推售
新一期居屋周一（14日）截止申請，市建局首置盤煥然懿居二期260伙亦將推售。市建局發言人昨回覆查詢時表示，預計煥然懿居第三座可於9月接受申請，預售樓花涉及的各項準備工作正在進行，包括向政府申請預售樓花、售樓書、售樓處和示範單位預備工程等；亦已委託獨立測量師評估市價，並就申請者負擔能力、平衡市建局財務承擔等一籃子因素作評估，以釐定首置單位折扣率及折讓後售價，並將提交相關建議予政府審批，隨後開展預售。
公屋聯會會長王坤表示，油柑頭首置項目招標反應欠佳，相信是與樓市下滑、內地人來港購買力下降及私樓供應多有關，倘若市况持續低迷，恐首置或重蹈1998年政府宣布停建夾屋的覆轍，而近日市場發展正令首置和私樓有重疊趨勢。他說，市建局未必會大幅調低煥然懿居二期售價，因要顧及一期業主擁有物業的價值，但申請反應難免不如一期推售時。
翻查資料，煥然懿居一期450伙於2019年1月初接受申請，市建局接獲逾2.08萬份申請表，超額認購逾45倍；而屋苑43個貨尾單位2020年11月下旬推售，接獲4909份申請表，超額認購逾113倍。