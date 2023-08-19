政府消息：樓市下行首置盤壓力更大 公屋聯會：恐重蹈停建夾屋覆轍

除油柑頭用地，政府正推展其餘4個首置項目，包括煥然懿居二期、安達臣道項目、大坑西邨重建計劃項目及靠背壟道／浙江街重建項目，合共約4200伙，於今年9月至2033年推售，大部分單位由市建局興建。

或與私樓客源重疊 須正視影響

消息人士表示，油柑頭項目入標反應冷淡，政府會評估原因，但在豐富房屋階梯、為不同收入家庭提供適切和可負擔房屋的政策原則下，很難避免資助置業階梯會於樓市逆轉時受壓，尤其私樓價格若下調至夾心階層可負擔水平之時。消息人士解釋，不論香港回歸初期的夾心階層住屋計劃，又或現時的首置項目等，均可能在目標對象上與私樓客源重疊，且在私人住宅需求下降時構成直接競爭，令當局須正視有關影響。

煥然二期260伙如期9月推售

新一期居屋周一（14日）截止申請，市建局首置盤煥然懿居二期260伙亦將推售。市建局發言人昨回覆查詢時表示，預計煥然懿居第三座可於9月接受申請，預售樓花涉及的各項準備工作正在進行，包括向政府申請預售樓花、售樓書、售樓處和示範單位預備工程等；亦已委託獨立測量師評估市價，並就申請者負擔能力、平衡市建局財務承擔等一籃子因素作評估，以釐定首置單位折扣率及折讓後售價，並將提交相關建議予政府審批，隨後開展預售。

公屋聯會會長王坤表示，油柑頭首置項目招標反應欠佳，相信是與樓市下滑、內地人來港購買力下降及私樓供應多有關，倘若市况持續低迷，恐首置或重蹈1998年政府宣布停建夾屋的覆轍，而近日市場發展正令首置和私樓有重疊趨勢。他說，市建局未必會大幅調低煥然懿居二期售價，因要顧及一期業主擁有物業的價值，但申請反應難免不如一期推售時。

翻查資料，煥然懿居一期450伙於2019年1月初接受申請，市建局接獲逾2.08萬份申請表，超額認購逾45倍；而屋苑43個貨尾單位2020年11月下旬推售，接獲4909份申請表，超額認購逾113倍。