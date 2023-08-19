油柑頭首置地收1標書 13年低 佳明入標指規限多出價保守 測量師：發展商感後市不明朗

房屋局：不揣測 業界料或流標

由於上述地皮發展規限較多，市場估值僅約18.8億至26.2億元，預計每方呎樓面地價約1800至2500元。對於油柑頭首置地只收一份標書，房屋局回應稱，政府不會揣測標書數目或投標者出價的考慮，而參考過往賣地程序，預計下周公布招標結果。局方又稱，標書數目及投標者出價往往視乎種種因素，例如發展商／投標者如何評估用地的吸引力和市場情况，以及其企業情况及發展策略等。

翻查資料，自政府2010年中主動推售土地以來，每次均獲發展商入標，對上標書數目較少的住宅官地，要追溯至2011年12月推售大嶼山梅窩住宅地，當時接獲兩份標書，最終由信置以5500萬元中標，每方呎樓面地價1113元，低於市場估值下限逾35%。

新地：施工複雜故未競投

昨遞交標書的佳明執行董事曾嘉敏表示，油柑頭地皮發展規限較多，集團出價偏向保守，而項目位於斜坡，集團有處理斜坡的發展經驗，加上旗下有承建商，相信可處理相關技術問題，亦可控制成本。新地副董事總經理雷霆表示，項目施工較為複雜，建築期亦頗長，故未有入標競投。

油柑頭首置上車盤地盤面積約52.39萬方呎，最高可建樓面約105萬方呎，興建住宅數目不得少於1940伙，全為首置上車盤，與2020年長實投得安達臣道首置地不同，當時項目共設1700伙，政府會從中抽出不少於1000伙作首置單位，而當年共收到9份標書。值得留意，首置盤單位申請人須為居港滿7年的本港居民、從未在港擁有住宅物業、收入介乎居屋白表的入息限額及該限額加三成，以及資產不超過居屋白表資產限額加三成。

業界料或影響官地「一鐵一局」項目

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓稱，對首置地僅收一份標書感詫異，反映項目發展繁複，同時全球經濟不振，發展商投地亦轉趨審慎，或對未來推售的官地或「一鐵一局」項目均構成負面影響。他估計項目位置出入不便，又處於斜坡，令建築成本增加；而項目日後需以市價八折出售，入標價再低也計不到有合理利潤。他又說，另值得留意的是項目單位需一次過推售，欠缺靈活度，將增加發展商風險，而由於是次發展商反應冷淡，政府應在將來推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」時調整賣地條款。

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