上年度收回濫用違約1900伙 增五成

房委會文件指，屋邨管理人員透過日常管理和兩年為一周期的家訪，了解逾80萬公屋租戶的居住情况，除核對戶籍資料及居住情况，亦會觀察有否違反租約條款或「扣分制」下的不當行為。若發現懷疑濫用，會轉交中央專責小組調查。

審計署曾於2013年調查房署編配及運用公屋情况，報告透露兩年一度的家訪機制由2008年11月起實施，房署管理人員要將家訪情况輸入外展房屋管理系統，以便房屋事務經理批簽。審計署當年揭發，有公屋戶家庭成員離世後16年才被房署發現，亦有前線人員將單位內無人的個案視為「情况正常」。房署當時表示會加強指引，強調家訪是偵察租戶濫用行為最直接和最有效方法。今年4月，申訴專員稱不時收到投訴指房署或房協沒有妥善跟進濫用公屋舉報，將調查當局打擊濫用公屋的工作。

800戶廈兩主任負責 多分管高低層

房委會資助房屋小組成員梁文廣稱，800戶或以上的公屋大廈家訪會由一至兩名房屋事務主任負責，但多分管高層及低層單位，而約500戶大廈則只有一名主任負責，若個案特殊，或有樓宇監督同行家訪，家訪內容包括與住戶傾談、查看電表和水表等。

除了家訪，房屋事務主任職責包括租約管理和維修保養工作、會見及審查公屋申請人和出售單位買家，以及執行有關寮屋、清拆限制駛入道路、非法泊車、阻塞通道、環境衛生和《房屋條例》執法職務等，月薪24,380至60,065元。