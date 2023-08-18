明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

八成家訪有問題 房屋主任涉虛報巡查 署方察獨居戶已亡揭發

【明報專訊】廉政公署昨日起訴一名負責巡查公屋單位的房屋署房屋事務主任，她曾上報獨自到東涌滿東邨滿康樓逾380個單位家訪，當中逾320份（近85%）家訪紀錄被發現有問題，包括有獨居住客被發現已離世，其中19份涉以虛假資料虛報曾家訪，案件今日提堂。公屋聯會批評有房署職員弄虛作假，不可原諒，打擊公眾信心。有立法會議員關注一人家訪易有造假空間，建議增加人手巡查。

房署表示案件已進入司法程序，不評論案情及後續處理詳情，強調注重僱員操守，不時監察其工作，不容許僱員有違法行為。

獨巡滿東邨滿康樓 控19罪今提堂

廉署表示，涉事房屋事務主任李碧琪（51歲）的職責包括處理租務事宜，並獨自負責滿康樓兩年一度的家訪，突擊巡查公屋單位，核實及記錄住客入住情况，以打擊濫用公屋。李向房署提交的紀錄顯示，她於2020年11月至2021年12月期間曾到滿康樓逾380個單位家訪，但房署審視紀錄時發現其中一個單位的唯一住客已離世。房署將事件轉介廉署，廉署調查發現，李提交的逾320份紀錄有問題，徵詢律政司意見後落案起訴她19項樣本控罪。

被告被控違反《防止賄賂條例》第9(3)條，控罪指她涉嫌在上述期間使用19份載有虛假資料的紀錄誤導房署，虛報她曾到滿東邨滿康樓19個單位家訪。被告獲准保釋，今日在西九龍裁判法院答辯。翻查房署網頁，有與被告同名的房屋事務主任於2018年獲20年優良服務獎狀。

公屋聯會質疑上司不察 議員倡總部間中派員同巡

房委會早前通過收緊富戶政策等6項打擊濫用公屋措施，稱將加派人手抽查申報。公屋聯會主席文裕明認為，房署說要打擊濫用，惟「咁重要嘅工作（家訪）一個人做」，且有人弄虛作假，做法不可原諒，打擊公眾信心。他說，公務員「居然有咁大量虛假文件」，其上司應及早留意到其工作量是否不尋常，惟一直未有發現，令人失望。他認為「孖咇」巡察一定較好，可互相監察及照應，但房屋事務主任工作量大，人手緊張，要兼顧噪音、高空墜物、漏水、保安等問題，形容屬「芝麻綠豆都要理」、「做到好黐線」。他建議可由其他區別派員抽樣覆查，以起監察作用。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣稱是次案情嚴重，但由房署自行審視紀錄時揭發，反映現行機制大致有效，相信只是「樹大有枯枝」。不過，他同意要增加公眾信心，建議總部可間中派員與前線一同家訪，改善服務質素；同時善用科技，若單位電表和水表沒使用紀錄，可自動提醒房署職員。立法會房屋事務委員會委員陳學鋒說，一人家訪易有造假空間，估計事件源於偷懶，而房署打擊濫用公屋力度為人詬病，建議多人一同巡查，甚或外聘調查隊巡查。

上 / 下一篇新聞