八成家訪有問題 房屋主任涉虛報巡查 署方察獨居戶已亡揭發

房署表示案件已進入司法程序，不評論案情及後續處理詳情，強調注重僱員操守，不時監察其工作，不容許僱員有違法行為。

獨巡滿東邨滿康樓 控19罪今提堂

廉署表示，涉事房屋事務主任李碧琪（51歲）的職責包括處理租務事宜，並獨自負責滿康樓兩年一度的家訪，突擊巡查公屋單位，核實及記錄住客入住情况，以打擊濫用公屋。李向房署提交的紀錄顯示，她於2020年11月至2021年12月期間曾到滿康樓逾380個單位家訪，但房署審視紀錄時發現其中一個單位的唯一住客已離世。房署將事件轉介廉署，廉署調查發現，李提交的逾320份紀錄有問題，徵詢律政司意見後落案起訴她19項樣本控罪。

被告被控違反《防止賄賂條例》第9(3)條，控罪指她涉嫌在上述期間使用19份載有虛假資料的紀錄誤導房署，虛報她曾到滿東邨滿康樓19個單位家訪。被告獲准保釋，今日在西九龍裁判法院答辯。翻查房署網頁，有與被告同名的房屋事務主任於2018年獲20年優良服務獎狀。

公屋聯會質疑上司不察 議員倡總部間中派員同巡

房委會早前通過收緊富戶政策等6項打擊濫用公屋措施，稱將加派人手抽查申報。公屋聯會主席文裕明認為，房署說要打擊濫用，惟「咁重要嘅工作（家訪）一個人做」，且有人弄虛作假，做法不可原諒，打擊公眾信心。他說，公務員「居然有咁大量虛假文件」，其上司應及早留意到其工作量是否不尋常，惟一直未有發現，令人失望。他認為「孖咇」巡察一定較好，可互相監察及照應，但房屋事務主任工作量大，人手緊張，要兼顧噪音、高空墜物、漏水、保安等問題，形容屬「芝麻綠豆都要理」、「做到好黐線」。他建議可由其他區別派員抽樣覆查，以起監察作用。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會資助房屋小組成員梁文廣稱是次案情嚴重，但由房署自行審視紀錄時揭發，反映現行機制大致有效，相信只是「樹大有枯枝」。不過，他同意要增加公眾信心，建議總部可間中派員與前線一同家訪，改善服務質素；同時善用科技，若單位電表和水表沒使用紀錄，可自動提醒房署職員。立法會房屋事務委員會委員陳學鋒說，一人家訪易有造假空間，估計事件源於偷懶，而房署打擊濫用公屋力度為人詬病，建議多人一同巡查，甚或外聘調查隊巡查。