原只出租 西九倡准賣樓解財困 消息：不賣地不增住宅比例 唐英年：不爭政府注資

交方案數月 唐：波在政府 文體旅局未答何時審畢

政府於2008年批出一筆過216億元撥款，西九其後一直自負盈虧。唐英年昨稱，西九已大幅緊縮開支，形容「血流成河」，不過仍會於2025年3月耗盡資金。他說，西九唯一擁有的資源是土地，將利用土地使財政行穩致遠，早前已完成與政府磋商，並提交短、中、長期計劃，待當局批准後會交代細節，「現在個波在他們（文體旅局）那裏，我們等他們批准」。文體旅局回覆，政府一直關注西九財務狀况，要求管理局提出適切及可行的改善方案，會按既定程序處理。當局未交代預計何時完成審批。

消息：租金要對分 BOT難解財困

根據2017年政府公布的《西九文化區的加強財務安排》，政府批出發展權容許西九與私人發展商以「建造、營運及移交」（BOT）模式發展酒店、辦公室及住宅，惟規定物業「只准租、不准賣」（見另稿）。據了解，西九提交的方案之一是改變發展模式，容許出售住宅單位。消息人士稱，西九不會將用地賣斷給發展商，惟BOT模式及住宅「只准租、不准賣」的做法，無助解決「迫在眉睫」的財困，舉例出租物業需與發展商「對分」收入，西九實際收益不多。

西九文化區總建築面積約85.1萬平方米，其中酒店、辦公室及住宅發展用途共佔43%，消息稱暫不考慮改變土地用途或比例，暫無意改變不多於20%的住宅用途，強調透過土地資源支援文化設施的營運方向不變。西九管理局行政總裁馮程淑儀早前接受本報訪問時提到不排除發債，消息稱發債是考慮措施之一。

唐：早年借地予高鐵阻商業發展

唐英年重申，西九不會再要求政府注資，以免與民生需要爭奪資源，要「表現得有擔當」。目前本港經濟和樓市疲弱，唐未有透露新方案可增加多少收益，稱只能在目前情况下以最好方法解決財政問題，並提及早年借出土地予高鐵工程，令西九商業發展「幾乎停滯不前」。他憶述2003年接任財政司長後，4年間將政府財政扭虧為盈，往後10多年的財政司長「都未見過『財赤』兩個字點樣寫」，自言了解有何方法徹底解決西九財政問題，相信市民會支持方案。

地產界質疑對周邊項目不公

有地產界人士表示，發展商仍需觀望政府公布的具體發展條款，而早年規定西九文化區住宅物業不能出售，如今若突然改變，反問對周邊地產項目的發展商是否公道，相信政府要妥善解釋。

曾任立法會監察西九文化區計劃推行情况聯合小組委員會主席的民建聯議員劉國勳表示，容許出售住宅物業料有助西九改善財政，惟現時經濟及樓市疲弱，憂慮住宅項目收益會較早年預算更少，冀盡快落實商業發展項目。身兼西九管理局董事的體演文出界議員霍啟剛強調，政府及西九管理局要掌握土地審批權及主導權，加入發展條件，確保區內發展一致。

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