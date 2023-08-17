青山精神健康體驗館開放 戴鏡歷幻覺體驗建同理心

盼建價值觀 醫院：學生是目標群

進入體驗館前，參觀者需佩戴一條手帶辦理模擬「入院手續」，再步入「時光隧道」歷史展區，了解香港由開埠至今的精神病人政策及機構發展過程，展區內展示逾百年歷史的病人入院紀錄冊，以及「啤房」（精神病人獨處及冷靜自己的保護房）的古今設計對比等（見圖）。

模擬4場景VR視覺幻象

另外，體驗館共設4個「徵狀體驗室」，分別佈置成圖書館、街市和客廳等環境。在客廳模擬場景，參觀者戴上VR眼鏡感受視覺幻象，同時透過環境中噴發的氣體，感受感官幻覺，如親歷精神病患者面對之日常。體驗後則有康復者擔任「朋輩支援員」，向參觀者分享康復經歷。

體驗者：精神病是普通病

上周參觀了體驗館的應屆大學畢業生阿康認為，「徵狀體驗室」令他能直觀地感受幻覺，有助他建立同理心，「精神病就好似我們平日去醫院診所睇病一樣，是一些好普通的疾病，而不是我們要擔心的事」。

48歲的思覺失調康復者Eric是「朋輩支援員」之一，他憶述病發時會對時間和空間感到混亂，「穿過門、房間，出到去就好似去了第二個空間」，與「徵狀體驗室」的模擬效果相近。青山醫院精神健康體驗館運作小組聯席主席蘇瑋琳指出，有研究顯示人們需透過親身體驗，才會理解精神病人的經歷，故希望營造較真實的幻覺體驗，令參觀者明白他們的困擾。

至於在「腦海導航」展區，就設有腦部的三維立體影像投影，介紹腦部結構，以及神經與精神病成因的關係，如腦部的多巴胺系統失調會導致思覺失調，血清素失調則會引致抑鬱症，從生物科學角度解釋精神病及其治療的多元性。體驗館早前已開放予學校等團體率先參觀，期望向公眾開放後，每月有700人次參觀。