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專家指沉幅不大 惟受壓不均牆或裂

【明報專訊】何文田院舍盛康園錄得局部沉降23至33毫米，建築署初步估計因地底水土流失而導致，並已做灌漿復修工程處理。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩認為下沉幅度不算嚴重，但局部沉降會令大廈結構承受壓力不平衡，牆身有可能裂開。資深土木工程師倪學仁認為，需了解水土流失的原因，否則難以復修，推測或與地下水管破裂有關。

陳健碩料因工程 倪學仁料因水管裂

陳健碩表示，下沉幅度不算嚴重，但盛康園屬不用打樁的低矮建築物，需視乎地基能承受多少壓力；他相信灌漿可以補回流失的水土，解決水土流失導致的下沉情况，但他指「唔會無緣無故下沉20、30毫米」，推測最大可能是附近有工程影響。他亦說，貫通何文田的中九龍隧道工程或是原因之一，即使隧道與盛康園地段有距離，但通風口和打通道路等工程有可能涉及更大範圍。

倪學仁稱，局部沉降有可能因地底出現大洞導致，當務之急是了解水土流失原因，「要知是什麼令水土流失，否則灌完的漿都會被帶走，解決不到」。他指出，如在短時間流失大量水土，或與地下水管破裂有關，導致有較高壓的水大力和快速地冲走泥土；另有可能因盛康園位於山坡上，下雨時會有「暫棲水」，附近有工程時會改變流向，致水土流失。

相關字詞﹕倪學仁 陳健碩 沉降 盛康園

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