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議員憂殘疾者難適應 協會倡展示相片「預告」新環境

【明報專訊】何文田常盛街院舍盛康園沉降，逾百名需暫遷的院友均為中度至嚴重智障、或嚴重肢體傷殘人士。立法會社福界議員狄志遠憂慮，殘疾者難適應新環境，長時間的搬遷會影響其治療和訓練進度，建議政府考慮向社署增加有關資源或人手撥款。有智障者家長提醒，智障者不懂用言語表達，但也會感到不安，或會自殘或誤傷他人，建議可先向他們展示新環境相片講述情况。

狄志遠質疑長者中心設施未必合用

狄志遠認為，殘疾者適應新環境一定有困難，而盛康園有需要高度照顧和嚴重智障的人居住，需要有關設施和家屬配合照顧，如未有各樣配套，環境改變會引起傷殘者的負面情緒。他表示，如過渡期僅一兩個月，可勉強接受暫遷；但如果要半年或以上，會影響他們的成長進度，包括治療和訓練，滯後更會影響他們的生活安排。

對於有可能遷到烏溪沙樟木頭長者度假中心，狄志遠認為設備未夠理想，指「環境設施可照顧長者，但不等於殘疾人士合用」。他舉例，殘疾者容易碰撞手腳，需留意地方是否有足夠保護，認為需先做好前期配套設備的準備，以及家人、社工和護理人員協助，才安排院友遷入；建議如社署需額外資源或人手，政府可考慮增加有關撥款。

嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇同樣表示，殘疾者需要穩定的環境，而且嚴重智障的人不懂用言語表達，但也會有不安的行為和情緒，包括做出自殘行為，以吸引他人注意，或因發脾氣亂衝亂撞而誤傷他人。她說，「勿當殘疾人士什麼也不懂，需要同樣尊重他們」，建議可先展示有關相片，向他們講述轉地方的情况，和留意他們的情緒，並加以體諒。

相關字詞﹕殘疾人士 沉降 盛康園

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