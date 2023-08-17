何文田殘疾院舍沉降 需撤百人 建築署稱已灌漿復修結構安全 狄志遠批政府延公布

【明報專訊】本報接獲消息指何文田常盛街一帶出現沉降，影響服務肢體傷殘及弱智人士的香港耀能協會盛康園院舍，逾百名院友需搬遷，當局其中一個考慮地點為曾於新冠疫情期間作檢疫中心之用的烏溪沙樟木頭長者度假中心。社署和建築署回覆本報查詢證實，5月下旬院舍批盪剝落，其後發現局部沉降，幅度介乎23至33毫米，初步估計因地底有水土流失。建築署已做灌漿復修工程，確認目前大樓結構安全，院友需暫遷一段時間；耀能協會則稱暫遷安排可能要持續數月。立法會社福界議員狄志遠批評政府拖延公布。
明報記者 郭曉欣
位於何文田常盛街51號的香港耀能協會盛康園屬政府物業，建於1970年代，原址為馬頭圍女童院，2014年經翻新後改為盛康園，為中度至嚴重智障、有嚴重肢體傷殘者提供日間訓練及住宿服務，提供189個宿位。本報周日（13日）到常盛街觀察，發現盛康園位於地下的餐廳入口封閉，並掛上「本店內部裝修，暫停營業」告示，部分圍牆玻璃被遮掩。
人員：開始沉得較犀利 現緩和
當日早上11時許有3名人員進入院舍，並在多處測量，逗留約20分鐘後離開。其中一名工程人員稱院舍在數星期前出現沉降，需每天錄取沉降幅度，並指「一開始沉得比較犀利，現在緩和了」。本報昨高空拍攝，見大樓右側有做類似勘察地底和清理石屎工程。
建築署5月接報批盪剝落
社署及建築署綜合回覆本報查詢指，建築署5月下旬接到耀能通知大樓部分牆身有批盪剝落，兩署即派員視察；建築署自6月起在大樓內設置多個數據監測點，錄得大樓西南端的地基有局部下沉現象，幅度介乎23至33毫米，初步估計因該地底出現水土流失而導致；建築署已在該大樓的地基範圍做初期的灌漿工程，有效緩解地基下沉現象；經評估後目前大樓結構安全，但需在大樓內再作持續的監察、評估及進一步詳細勘察。
兩署稱，地基勘探工作及跟進工程會產生塵埃噪音，加上工程車及工程人員需頻繁進出大樓範圍，影響院舍住客、員工、探訪者等，在使用中的大樓做勘探和跟進工程亦有難度；經商討後，社署會協助耀能安排院舍住客暫時遷往其他合適處所，視乎有關工程，暫遷安排可能要持續一段時間，惟未有透露遷往何處、影響人數及暫遷多久。耀能協會回覆稱，暫遷安排可能要持續數月，涉及盛康園內住宿及日間學員；協會已發信通知家長邀請他們出席簡介會，講解情况。
狄稱剝落已顯示危險
「私樓政府也即要求處理」
狄志遠批評，政府有意拖延，「一嚟已經收到剝落信息，即已顯示有危險，私人樓宇政府也會立即要求業主處理」。他指沉降事件令人擔心，認為必須盡早公布沉降情况和涉及樓宇安全風險。
院友家屬梁小姐的胞妹身體及智力有殘障和需輪椅代步，她周日向本報表示未有聽說需搬遷，擔心該處交通不便，且未有足夠無障礙設施，較難帶胞妹外出。另一家屬同稱未接獲通知，指殘疾者一旦周邊環境改變，需預先作情緒支援。罕見病院友家屬徐女士昨晚說剛接獲院舍電話，對方稱院舍不適合居住，需維修，院友要遷走幾個月，但沒透露地點，邀請家長下周一出席簡介會。
耀能料或遷數月 家屬昨接通知
另本報向屋宇署查詢鄰近盛康園的香港電訊電話機房情况，署方回覆指已派員視察，樓宇整體結構沒明顯危險，亦未有接獲業主有關電話機房出現沉降的報告；但視察期間發現，上址地面空地有曾被修補痕迹，及小部分地面與建築物外牆之間有裂縫，為審慎起見，署方已要求業主安排註冊結構工程師調查。
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