何文田殘疾院舍沉降 需撤百人 建築署稱已灌漿復修結構安全 狄志遠批政府延公布

明報記者 郭曉欣

位於何文田常盛街51號的香港耀能協會盛康園屬政府物業，建於1970年代，原址為馬頭圍女童院，2014年經翻新後改為盛康園，為中度至嚴重智障、有嚴重肢體傷殘者提供日間訓練及住宿服務，提供189個宿位。本報周日（13日）到常盛街觀察，發現盛康園位於地下的餐廳入口封閉，並掛上「本店內部裝修，暫停營業」告示，部分圍牆玻璃被遮掩。

人員：開始沉得較犀利 現緩和

當日早上11時許有3名人員進入院舍，並在多處測量，逗留約20分鐘後離開。其中一名工程人員稱院舍在數星期前出現沉降，需每天錄取沉降幅度，並指「一開始沉得比較犀利，現在緩和了」。本報昨高空拍攝，見大樓右側有做類似勘察地底和清理石屎工程。

建築署5月接報批盪剝落

社署及建築署綜合回覆本報查詢指，建築署5月下旬接到耀能通知大樓部分牆身有批盪剝落，兩署即派員視察；建築署自6月起在大樓內設置多個數據監測點，錄得大樓西南端的地基有局部下沉現象，幅度介乎23至33毫米，初步估計因該地底出現水土流失而導致；建築署已在該大樓的地基範圍做初期的灌漿工程，有效緩解地基下沉現象；經評估後目前大樓結構安全，但需在大樓內再作持續的監察、評估及進一步詳細勘察。

兩署稱，地基勘探工作及跟進工程會產生塵埃噪音，加上工程車及工程人員需頻繁進出大樓範圍，影響院舍住客、員工、探訪者等，在使用中的大樓做勘探和跟進工程亦有難度；經商討後，社署會協助耀能安排院舍住客暫時遷往其他合適處所，視乎有關工程，暫遷安排可能要持續一段時間，惟未有透露遷往何處、影響人數及暫遷多久。耀能協會回覆稱，暫遷安排可能要持續數月，涉及盛康園內住宿及日間學員；協會已發信通知家長邀請他們出席簡介會，講解情况。

狄稱剝落已顯示危險

「私樓政府也即要求處理」

狄志遠批評，政府有意拖延，「一嚟已經收到剝落信息，即已顯示有危險，私人樓宇政府也會立即要求業主處理」。他指沉降事件令人擔心，認為必須盡早公布沉降情况和涉及樓宇安全風險。

院友家屬梁小姐的胞妹身體及智力有殘障和需輪椅代步，她周日向本報表示未有聽說需搬遷，擔心該處交通不便，且未有足夠無障礙設施，較難帶胞妹外出。另一家屬同稱未接獲通知，指殘疾者一旦周邊環境改變，需預先作情緒支援。罕見病院友家屬徐女士昨晚說剛接獲院舍電話，對方稱院舍不適合居住，需維修，院友要遷走幾個月，但沒透露地點，邀請家長下周一出席簡介會。

耀能料或遷數月 家屬昨接通知

另本報向屋宇署查詢鄰近盛康園的香港電訊電話機房情况，署方回覆指已派員視察，樓宇整體結構沒明顯危險，亦未有接獲業主有關電話機房出現沉降的報告；但視察期間發現，上址地面空地有曾被修補痕迹，及小部分地面與建築物外牆之間有裂縫，為審慎起見，署方已要求業主安排註冊結構工程師調查。

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