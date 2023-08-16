家計會：「無孩」成主流 夫婦平均育0.9孩新低

主因少結婚多遲婚 料數字續降

「2022年香港家庭計劃知識、態度及實行調查」於去年9月至12月間，共訪問1502名15至49歲已婚或正同居的婦女，以及其1052名配偶或伴侶，追蹤他們在家庭計劃及有關方面的趨勢。結果顯示，去年有43.2%受訪者沒有子女，較2017年增加逾倍；而有一名和兩名子女的比率分別為27.4%及25.2%，均較5年前下跌約10個百分點。

婦女的平均理想子女數目方面，2022年為1.5名，較2002年起維持約1.6名輕微下跌。以沒有子女為理想的受訪者比率，由2017年女性及男性均為約8%，增至分別逾兩成。

倡加強生育相關健康服務

家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝表示，生育率低的主因是結婚人數減少和遲婚，令「生育窗口」變小。他說，相信未來兩三年的數字亦會持續下降，「睇唔到有咩會逆轉情况」。他又說，經濟支援對鼓勵生育重要，但另一方面亦有人認為養育小孩子責任重大和擔憂教育問題，故需要有整體配套處理各方面的問題。家計會建議政府加強與生育相關的健康服務，為希望生育的夫婦提供方便並可負擔的服務。會方亦會鼓勵打算生育的夫婦預早做好家庭計劃。