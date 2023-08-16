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年中人口750萬 3年首增長 主因17萬移入 包括3萬單程證

【明報專訊】政府統計處昨發表香港人口臨時數字，今年中約為749.8萬，較去年中734.6萬增逾15萬，回升至接近2019年高峰水平，升幅主要來自3.1萬單程證持有人和14.3萬其他香港居民移入。政府解釋，去年下半年防疫措施逐步放寬，留在外地的香港居民返港，加上內地及海外人士來港，令今年上半年錄得大量居民淨移入。

政府：防疫放寬在外居民回港

統計處數據顯示，2023年中香港人口臨時數字為7,498,100，較去年中上升2.1%。香港人口自2019年中連續下跌，今次是去年底以來，再度錄得人口淨移入。若單計年中人口數據，今年是3年來首度錄得人口淨移入，並回復至接近2019年高峰的7,507,900人。同期出生及死亡人數分別為3.26萬和5.46萬，即自然減少2.2萬人。

去年底人口747萬 多年初公布14萬

政府統計處今年2月公布，2022年底香港人口臨時數字為733.32萬，是2016年以來最低，惟昨日公布去年底人口修訂數字為747.26萬，較去年底臨時數字多出13.94萬人。

統計處表示，過去一年人口上升主要由於錄得17.4萬名香港居民淨移入，當中包括3.1萬名單程證持有人，以及14.3萬名其他香港居民。政府發言人解釋，去年下半年防疫措施逐步放寬，不少在疫情期間留在外地的香港居民返港，同時亦有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，令今年上半年錄得大量居民淨移入。

料未來23年淨移入

學者：移民潮已停否待觀察

根據人口推算，統計處預計未來23年淨遷移人口持續增長，繼今年17.4萬人，2024至2046年間每年亦會有4.6萬至7.3萬人淨移入。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝分析，過去一年或有港人於疫後回流，加上專才計劃，造成人口數字及淨移入上升，但整體仍有不少人移出，而移民潮是否已停止仍待觀察。葉兆輝認為日後整體人口數字會否回升，需時觀察專才會否留港、單程證移入數目及出生率會否上升等，惟料出生率將持續下降。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，每當有降低移民門檻的政策，都會有較多港人查詢，繼BNO持有人毋須提交「良民證」及加拿大推出「救生艇」措施，令近兩三年移民人數較多且平穩。他認為未來離港人數視乎外國移民政策會否再放寬，但相信長遠會逐步下跌。

相關字詞﹕單程證 移民潮 人口老化

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