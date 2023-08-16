2046年長者倍增佔人口1/3 人口趨升推算819萬 勞動參與率不斷降

政府：招才輸勞成人口增長動力

統計處以2021年中人口為基準，推算本港至2046年中的居港人口。處方表示，隨着疫情緩和及防控措施陸續放寬，本港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，促使不少疫情期間在外地的港人回港，加上內地及海外人士透過各項計劃移入香港，推算本港人口在今年會回升，未來亦會大致保持上升趨勢，至2046年人口將達819萬，較前年741萬增加78萬。2046年人口較高估算為896萬，較低為776萬。

生育率料回升仍遜疫前

統計處預期未來人口持續高齡化，撇除外籍家庭傭工，65歲或以上長者人口將在25年間增加近一倍，由前年145萬升至2046年274萬，增加129萬，相較之前25年（1996至2021年）約80萬升幅多約六成。與此同時，統計處料本港生育率維持低水平，總和生育率（即每1000名婦女在一生中活產子女數目）將由前年772名，輕微回升至2046年938名，但整體仍低於疫情前過千名水平。住戶數目將由前年的267萬，增至2046年的308萬；住戶人數則由前年每戶平均2.7，下跌至2046年2.6。

料2047前89萬單程證 51萬循計劃移入

政府發言人表示，現屆政府推出多項招攬人才和輸入勞工政策，有利匯聚外來人才，形成未來人口增長的重要動力，當局料整個推算期內料有164萬人口淨移入，包括89萬名單程證持有人、51萬名透過各項計劃移入的香港非永久居民及24萬名外籍家庭傭工。整體勞動人口將由2021年的354萬，上升至2038年的366萬頂峰，再回落至2046年的358萬，比前年僅微升4萬。由於長者佔總人口比例持續上升，整體勞動人口參與率將由前年57.2%，下降至2046年51.6%。

葉兆輝：外勞年紀勞力存疑 太多或分薄資源

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝說，除非本港出生率上升，否則人口老化現象難以改善，所帶來的問題及影響需靠維持健康的人口流轉紓緩，舉例美國及加拿大等同樣有人口老化問題，但當地輸入人才審批嚴謹，引入的均是優質且年輕專才，可為當地帶來持續的勞動力；反之本港大量輸入外勞，其年紀、可提供勞動力時長仍屬未知之數。他認為「外勞都會老」，若大量外勞長期留港，最終或反令長者福利資源被分薄，而人口老化亦影響稅收及財政穩健，建議政府需平衡及規劃長遠人口政策。

社聯：移民加劇獨老二老 倡增上門照顧

社聯行政總裁蔡海偉認為，人口老化加劇幅度屬預期之內，其中移民潮令不少青年離港，其父母在未來數十年將逐漸成為長者，憂未來獨居及二老家庭的情况會再加劇，建議當局未來增加上門家居照顧服務，並就未來數十年擬建的院舍數目作更詳細規劃。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676