2046年長者倍增佔人口1/3 人口趨升推算819萬 勞動參與率不斷降

【明報專訊】政府統計處昨公布最新人口推算，居港人口至2046年中將突破800萬，達819萬人，未來整體人口大致維持上升趨勢，且自今年起至2046年，移入者將多於移出（見另稿）。政府又預期人口持續老化，至2046年中，65歲或以上長者人口會倍增，佔總人口比例將由2021年20.5%增至36%，即由每5名港人有1人為長者，上升至每3人便有多於1人是長者。政府形容近年多項招攬人才和輸入勞工計劃為未來人口增長的重要動力。然而，即使引入勞動力，仍未能解決人口老化加劇對勞動力的影響，勞動人口參與率將由前年57.2%，降至2046年51.6%。
政府：招才輸勞成人口增長動力
統計處以2021年中人口為基準，推算本港至2046年中的居港人口。處方表示，隨着疫情緩和及防控措施陸續放寬，本港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，促使不少疫情期間在外地的港人回港，加上內地及海外人士透過各項計劃移入香港，推算本港人口在今年會回升，未來亦會大致保持上升趨勢，至2046年人口將達819萬，較前年741萬增加78萬。2046年人口較高估算為896萬，較低為776萬。
生育率料回升仍遜疫前
統計處預期未來人口持續高齡化，撇除外籍家庭傭工，65歲或以上長者人口將在25年間增加近一倍，由前年145萬升至2046年274萬，增加129萬，相較之前25年（1996至2021年）約80萬升幅多約六成。與此同時，統計處料本港生育率維持低水平，總和生育率（即每1000名婦女在一生中活產子女數目）將由前年772名，輕微回升至2046年938名，但整體仍低於疫情前過千名水平。住戶數目將由前年的267萬，增至2046年的308萬；住戶人數則由前年每戶平均2.7，下跌至2046年2.6。
料2047前89萬單程證 51萬循計劃移入
政府發言人表示，現屆政府推出多項招攬人才和輸入勞工政策，有利匯聚外來人才，形成未來人口增長的重要動力，當局料整個推算期內料有164萬人口淨移入，包括89萬名單程證持有人、51萬名透過各項計劃移入的香港非永久居民及24萬名外籍家庭傭工。整體勞動人口將由2021年的354萬，上升至2038年的366萬頂峰，再回落至2046年的358萬，比前年僅微升4萬。由於長者佔總人口比例持續上升，整體勞動人口參與率將由前年57.2%，下降至2046年51.6%。
葉兆輝：外勞年紀勞力存疑 太多或分薄資源
港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝說，除非本港出生率上升，否則人口老化現象難以改善，所帶來的問題及影響需靠維持健康的人口流轉紓緩，舉例美國及加拿大等同樣有人口老化問題，但當地輸入人才審批嚴謹，引入的均是優質且年輕專才，可為當地帶來持續的勞動力；反之本港大量輸入外勞，其年紀、可提供勞動力時長仍屬未知之數。他認為「外勞都會老」，若大量外勞長期留港，最終或反令長者福利資源被分薄，而人口老化亦影響稅收及財政穩健，建議政府需平衡及規劃長遠人口政策。
社聯：移民加劇獨老二老 倡增上門照顧
社聯行政總裁蔡海偉認為，人口老化加劇幅度屬預期之內，其中移民潮令不少青年離港，其父母在未來數十年將逐漸成為長者，憂未來獨居及二老家庭的情况會再加劇，建議當局未來增加上門家居照顧服務，並就未來數十年擬建的院舍數目作更詳細規劃。
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