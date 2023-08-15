行政立法商討 出席法案表決改善方案 數分鐘前通知議員

【明報專訊】本報昨日頭版報道，立法會今年通過的政府法案當中，2/3表決時在席參與議員人數不足一半，低於法定門檻，多名議員提出改善建議。保險界議員陳健波表示，昨日與政府及立法會秘書處商討改善方案，提出政府法案三讀表決前數分鐘通知議員，讓議員有足夠時間返回會議廳投票。新民黨主席葉劉淑儀冀各黨派提醒議員多參與表決，立法會主席亦可於表決前請秘書提醒議員。議事規則委員會主席謝偉俊料新方案有助議員掌握何時到會議廳投票，但認為是「治標不治本」，長遠應確保不記名表決亦有足夠法定人數在席。
指表決僅程序「市民未必了解」
陳健波：報道或令公眾觀感負面
立法會今年1月至今共通過24項政府法案，本報昨報道當中16項表決時，在席議員人數不足全體議員一半的法定門檻，議員最少的法案僅有11人在席表決。根據現行程序，倘沒有議員要求記名表決，即使不足法定人數亦不影響表決有效性。陳健波表示，明白大眾關心議員出席表決的情况，昨與政府及立法會秘書處商討，冀政府法案三讀表決前，提前數分鐘知會議員。
陳健波強調，現屆議員審議法案認真，包括參與法案委員會並提出意見，今年通過的24項政府法案當中，16項有成立法案委員會審議，經過充分討論、獲議員共識支持，其餘8項則比較簡單、沒有爭議，認為在大會舉手表決只是一個程序。惟他承認市民未必了解情况，今次報道或會令公眾對立法會議員表現產生負面觀感，認同議員今後應盡量出席投票。
稱議員大會時見市民開其他會
對於議員缺席表決情况，陳健波解釋，不少議員在大會期間留在辦公室會見市民、參與其他會議等，仍會透過直播留意大會情况。他指立法會流程「時快時慢」，由官員完成總結發言後到表決最快只需約10秒，惟議員由立法會大樓或中信大廈的辦公室前往會議廳，「起碼要走兩至三分鐘」，有時未能趕及投票。
葉劉淑儀則表示，若可預先統計發言議員人數，有助議員預計表決時間前往會議廳。她認同政府法案的表決重要，立法會各界別協調人及不同黨派應提醒議員多參與表決，若表決前在席議員太少，立法會主席亦可透過秘書提醒議員到會議廳，但認為毋須特意點算法定人數。
葉劉：主席各黨應提醒
葉太提到，大會期間議員需會見官員等，例如簡報人事編制建議等，表決時已盡量趕往投票，惟今年部分法案如精簡土地發展程序相當技術性，較少議員發言，有時候「趕到落去已經舉完手」。
提醒議員表決 謝偉俊：治標不治本
謝偉俊建議議員盡早示意會否發言，方便秘書處預計表決時間提醒議員，不過他強調此做法「治標不治本」，長遠仍需思考如何確保不記名表決亦有足夠法定人數在席。他指大部分議員在大會期間通常留在辦公室工作，相信要有足夠議員在席表決實際並不困難。