行政立法商討 出席法案表決改善方案 數分鐘前通知議員

指表決僅程序「市民未必了解」

陳健波：報道或令公眾觀感負面

立法會今年1月至今共通過24項政府法案，本報昨報道當中16項表決時，在席議員人數不足全體議員一半的法定門檻，議員最少的法案僅有11人在席表決。根據現行程序，倘沒有議員要求記名表決，即使不足法定人數亦不影響表決有效性。陳健波表示，明白大眾關心議員出席表決的情况，昨與政府及立法會秘書處商討，冀政府法案三讀表決前，提前數分鐘知會議員。

陳健波強調，現屆議員審議法案認真，包括參與法案委員會並提出意見，今年通過的24項政府法案當中，16項有成立法案委員會審議，經過充分討論、獲議員共識支持，其餘8項則比較簡單、沒有爭議，認為在大會舉手表決只是一個程序。惟他承認市民未必了解情况，今次報道或會令公眾對立法會議員表現產生負面觀感，認同議員今後應盡量出席投票。

稱議員大會時見市民開其他會

對於議員缺席表決情况，陳健波解釋，不少議員在大會期間留在辦公室會見市民、參與其他會議等，仍會透過直播留意大會情况。他指立法會流程「時快時慢」，由官員完成總結發言後到表決最快只需約10秒，惟議員由立法會大樓或中信大廈的辦公室前往會議廳，「起碼要走兩至三分鐘」，有時未能趕及投票。

葉劉淑儀則表示，若可預先統計發言議員人數，有助議員預計表決時間前往會議廳。她認同政府法案的表決重要，立法會各界別協調人及不同黨派應提醒議員多參與表決，若表決前在席議員太少，立法會主席亦可透過秘書提醒議員到會議廳，但認為毋須特意點算法定人數。

葉劉：主席各黨應提醒

葉太提到，大會期間議員需會見官員等，例如簡報人事編制建議等，表決時已盡量趕往投票，惟今年部分法案如精簡土地發展程序相當技術性，較少議員發言，有時候「趕到落去已經舉完手」。

提醒議員表決 謝偉俊：治標不治本

謝偉俊建議議員盡早示意會否發言，方便秘書處預計表決時間提醒議員，不過他強調此做法「治標不治本」，長遠仍需思考如何確保不記名表決亦有足夠法定人數在席。他指大部分議員在大會期間通常留在辦公室工作，相信要有足夠議員在席表決實際並不困難。