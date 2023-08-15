倡公屋免資審年齡調高至65歲 黃：可不改其他房策

指不代表滿60歲就要遷出

不確定全部房委委員同意否

黃碧如昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，以65歲作為獲豁免資產審查的年齡要求較合理，指65歲是普遍退休年齡，相對不會影響太多人。她認為現時大部分60至65歲者仍有工作能力，不過是在65歲「劃條線」；即使調整，不代表公屋住戶年滿60歲後就要遷出單位，只是如一般公屋戶要定期申報，而退休後提取強積金不影響資產審查。

被問到一旦收緊申報要求，將有多少「富戶」要遷出，黃碧如稱未有估算，但強調建議並非要趕走現有住戶，只希望在公屋資源珍貴及供求不平衡的情况下，以公平合理原則分配公屋。她又透露，不確定全部房委會委員是否同意相關改動，但知道部分現任和前任委員都認為就公屋流轉及供應持續性問題，有需要檢視政策。