啟德啟悅苑眾人最愛 申請人：樓價跌也不考慮私樓

廿人最後半小時交表

過去兩期居屋申請期限約一個月，今次回復至新冠疫情前的約兩周申請時間。在截止前一分鐘趕抵交表的陳女士稱不知道昨天截止，原本約下午4時打算到房委會取表格，最終要趕回家填表再遞交。她稱知悉今期居屋競爭較小，「我來到都不是好多人，上次（上期）來到好多人」。她說打算與女兒及孫兒同住，但仍未了解居屋屋苑詳情，「抽到先諗啦」。

有稱抽不中便考慮移民

市民黃小姐稱，今次替家人抽四人單位，只會考慮啟德單位，因交通方便、鄰近市區，其他居屋位置較「隔涉」。她指有留意近日有發展商在油塘推出開價較低的樓盤，惟暫沒打算轉投私樓市場，「其實嗰個（樓盤）係突然間咁平啫，其他都仲係好貴」。

輪候11年仍未獲派公屋的陳先生稱，至今已申請4次居屋，望能抽到啟悅苑單位。他說有留意今次競爭較小，惟沒抱特別大期望，認為白表單身者中籤機會較小，家庭抽中機會較大；又指即使近期私樓樓價下跌亦不考慮，「嗰啲樓好細，都係納米樓，居屋單位實用啲」。

市民朱女士說，過往亦有申請居屋，今次以「博彩」心態再試，因自己接近退休年齡，若抽中居屋便會選擇繼續在港居住，否則會考慮移民，「如果有個平平哋嘅地方都OK嘅」。