居屋收表減 黃碧如：未見與私樓價重疊 料因高息樓價跌 重申按市價變動調整折扣

昨午5時累收16.3萬申請

較上期同時段少1/3

「居屋2023」共推售9154個單位，涉及6個新項目，當中3個位於觀塘，包括安楹苑、安麗苑和安樺苑；其餘3個分別是啟德啟悅苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，均以市價六二折發售，售價由149萬至494萬元不等，由上月31日至昨日接受申請。

首批新居屋自2014年推售，翻查近年資料，「居屋2019」收到30.6萬份申請，超額認購達61.4倍，是近年最高；而「居屋2016」受樓價大跌等因素影響，2657個單位只收到5.3萬份申請表，超額認購僅18.8倍，屬近年低位。倘今期居屋申請表最終接獲少於18.1萬份，便成為新居屋超額認購倍數最低的一期。

房委會表示，截至昨午5時累計收到約16.3萬份居屋申請表，分別是2.39萬份居屋/白居二紙本申請表，以及約13.9萬份網上居屋申請表，較上期（去年）居屋截至當日下午5時收到約24.2萬份申請表，減少約7.9萬份，跌幅32.6%。

稱仍超額認購反映需求殷

「房會無需要人排隊買樓」

黃碧如向本報表示，今期居屋申請明顯減少與多個因素有關，包括加息環境令市民供樓負擔加重，加上近期私樓樓價下調，以及有發展商「劈價」開售新盤，亦影響市民申請居屋意欲。不過她強調居屋仍錄得超額認購，反映資助置業需求仍殷切，「而且房委會並非發展商，不需要令市民排隊買樓」。她又稱未見居屋及私樓價出現重疊情况，不存在後者取代前者情况。

被問到私樓價格跌，居屋可否「減價」出售，黃碧如重申房委會會因應市價變動調整市值折扣率，但不會調整售價，這方面安排無改變。翻查房委會文件，今期居屋單位平均售價，是以今年3月底鄰近有關發展項目的私人和其他資助出售房屋項目住宅物業在公開市場成交資料訂定，其中呎價最高的啟悅苑，市值呎價為15,140元，六二折呎價為9390元。而反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，3月底為168.35點，本月6日報165.42點，過去約4個月計下跌約1.7%。

申請期回復兩周 議員料無關反應

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，居屋申請減少是因近期私樓樓價向下，令市民置業決定更謹慎。至於今期申請期由一個月回復至約兩星期，梁相信不會影響申請數字，因相信有意申請者已深思熟慮，「要申請的人一早已經入表，好少臨尾兩日先『衝入去』」。翻查資料，「居屋2019」錄得破紀錄的30.6萬份申請表，當時申請日期只有兩周（由5月30日至6月12日）。

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