15討論項目表決不足1/3議員 財會主席：多辦公室睇進展

財委會有82名議員，開會法定人數門檻為9人。本報透過財委會會議片段，統計今年57項表決時實際在席人數，均超過法定門檻。不過，綜觀17項須在財會討論的項目，當中15項表決時在席議員不足全體委員三分之一，包括涉及115億元的公務員加薪方案、100億元的「產學研1+計劃」撥款。涉149億元的「簡約公屋」撥款是唯一有在財會討論而表決時過半議員在席的項目，該項目須記名表決。

憂市民質疑懶惰 狄志遠倡增記名表決

財會一般將毋須討論的項目安排在議程前段，40個項目表決時均超過半數委員在席，明顯多於須討論的項目。由於會議片段鏡頭未能覆蓋整個會議室，部分會議有4至5個座位為「死角」，惟不影響統計結果。

陳振英表示，倘項目沒有爭議及毋須記名表決，通常主要是關注該議題及希望表態的議員在席。他強調表決時在席人數只是某一時間的「定格」，不代表議員不在，相信不影響市民觀感。狄志遠則憂慮遭市民質疑議員懶惰。他指記名投票令議員有壓力，須在席表態，市民亦可清楚議員取態，會考慮提出更多記名表決。