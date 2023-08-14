明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

15討論項目表決不足1/3議員 財會主席：多辦公室睇進展

【明報專訊】本報除了統計議員出席立法會大會投票情况，亦統計財委會議員出席情况。財委會今年會期至今共通過57個項目，涉及撥款額共1408.7億元，全部表決人數均超過法定門檻，不過有17個須於財會討論的項目參與表決議員明顯較少，當中15項僅少於三分之一議員表決。財會主席陳振英解釋，如項目沒有爭議及毋須記名表決，大部分議員通常留在辦公室「（透過電視）睇住會議進展」。新思維狄志遠憂慮，部分表決太少議員在席，會令市民質疑議員懶惰、「很快通過（撥款）」。

財委會有82名議員，開會法定人數門檻為9人。本報透過財委會會議片段，統計今年57項表決時實際在席人數，均超過法定門檻。不過，綜觀17項須在財會討論的項目，當中15項表決時在席議員不足全體委員三分之一，包括涉及115億元的公務員加薪方案、100億元的「產學研1+計劃」撥款。涉149億元的「簡約公屋」撥款是唯一有在財會討論而表決時過半議員在席的項目，該項目須記名表決。

憂市民質疑懶惰 狄志遠倡增記名表決

財會一般將毋須討論的項目安排在議程前段，40個項目表決時均超過半數委員在席，明顯多於須討論的項目。由於會議片段鏡頭未能覆蓋整個會議室，部分會議有4至5個座位為「死角」，惟不影響統計結果。

陳振英表示，倘項目沒有爭議及毋須記名表決，通常主要是關注該議題及希望表態的議員在席。他強調表決時在席人數只是某一時間的「定格」，不代表議員不在，相信不影響市民觀感。狄志遠則憂慮遭市民質疑議員懶惰。他指記名投票令議員有壓力，須在席表態，市民亦可清楚議員取態，會考慮提出更多記名表決。

上 / 下一篇新聞