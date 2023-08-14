表決參與率 林順潮最低 江玉歡鄧家彪何君堯：通過最重要非在席否

立法會現屆89名議員由1月至今分別參與了3次至23次就政府法案的三讀表決，當中20名直選議員平均參與約9.4次表決，比30名功能組別議員及39名選委界別議員平均約12.5次為低，當中，選委界別林順潮僅就涉今年度《財政預算案》、區議會改革方案以及修例容許另類吸煙產品經香港轉運的3項法案中舉手或投票贊成，他於截稿前未回覆其他議案不在席因由。

江：參與審議沒偷懶 鄧：曾發表意見

有4名議員出席了4項政府法案表決，在席比例16.67%。江玉歡表示，曾參與多個法案委員會審議法案，「自問沒偷懶，亦非沒開會」，而她只做了一年多議員，未能掌握到各議員發言時間，「每人都要表達自己的忠誠意見」，故難以預計時間返回會議廳投票。她亦相信市民不希望議員只做「舉手機器」，「又不是沒有江玉歡就通過不了草案」。鄧家彪稱，曾在二讀或法案委員會發表意見「也可以說是有參與」，最重要是法案獲通過，又謂在二讀時一般便能判斷該法案是否獲整體議會支持，故未必「坐定定」。何君堯同樣稱，政治環境已回復正常，「symbolic（象徵性）的舉不舉手並不重要」，最重要是有效施政及執法。至於選委界別林琳則於6月初產子，7月5日復工，立法會在此期間共三讀通過了6項政府法案。

此外，參與表決次數最多的選委界別陳紹雄稱，參與大會、審議法案以至表態均是議員的重要職責，「希望大家出席多些、討論多些」，惟認為在席間要求點算法定人數或記名投票「未必有需要」，應保留靈活性讓議員自行判斷各項工作的緩急先後。