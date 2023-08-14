政府法案2/3表決 參與議員未過半 謝偉俊憂遭法律挑戰 劉健儀：勿覺得不爭議議案就可少人

明報記者 葉希雯、鄭啟智

最少僅11人在席 8項少於1/3人表決

《基本法》訂明，立法會大會法定人數為不少於全體議員一半、即45人。本報記者以立法會會議視像紀錄統計，今年1月至今通過24項政府法案當中，21項以不記名方式舉手通過，16項表決實際在席議員未達法定人數，其中8項法案少於1/3議員參與表決。表決時在席議員最少的法案是落實減免印花稅措施的《2022年印花稅（修訂）條例草案》，僅11人在席。部分較受關注法案投票議員亦少於半數，包括精簡土地發展程序的《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》。

謝偉俊指出，《基本法》訂明立法會大會法定人數，憂慮受法案影響的人可基於會議圖片或影片等證據，提出法律挑戰，但成功機會涉及詮釋《議事規則》等技術性問題，需待有人挑戰才能知道。他稱立會曾討論相關問題，最終沿用現時做法，即無議員提出不足法定人數、表決即告有效。至於未來會否再檢討議規，他說需視乎有多少議員關注，「如果想撫平這個問題，應該及早做些事，以後不用有爭議」。

曾任內務委員會主席多年的劉健儀指出，《議事規則》僅要求立會主席在表決時判斷贊成議員是否佔多數，毋須判斷法定人數是否足夠，議員有權挑戰不足法定人數並提出記名表決，否則即使只有幾名議員在席，表決仍告有效。劉健儀評估，如果立會主席依照議規完成表決、沒有濫權，法庭受理司法覆核機會不大，「做足了（程序），議案通過了、落實了，有機會推翻時沒有（挑戰），之後怎推翻呢？」

對於應否檢視議事規則確保法案表決時有足夠法定人數，劉健儀認為「未必要太執著」，指議員需同時應付不同工作，倘所有表決均要有足夠法定人數是「理想化」，實際上未必可行，但她認同議員應更多留在議事廳投票，「議員應盡責任在議會投票」。

憂追魂call再現 陳振英：不需檢視議規

財委會主席、金融界陳振英亦認為沒需要檢視議規，憂慮每次表決前均點人數會回復昔日「追魂call」情况。他強調重要法案如修訂《法律執業者條例》（涉及海外律師來港執業），即使毋須記名表決「議員都會自律坐落去支持」，相信不必硬性規定。

立法會前議員劉慧卿則指議員有責任反映社會意見，部分重要法案表決時在席人數寥寥、「靜悄悄」地通過，代表議員不關注這些法案，令市民質疑議員有否用心及花費精力審議法案。

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