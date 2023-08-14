明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

政府法案2/3表決 參與議員未過半 謝偉俊憂遭法律挑戰 劉健儀：勿覺得不爭議議案就可少人

【明報專訊】立法會在「愛國者治港」下，建制派形容議會效率提升、成果顯著。本報統計立法會2023年會期至今共通過24項政府法案，發現2/3、16項表決時，在席參與表決議員人數未過半數，即未達全體議員50%的法定門檻，其中表決時最少議員的法案僅有11人在席，佔全體議員12%（見圖）。議事規則委員會主席謝偉俊表示按現行程序，倘沒有議員要求記名表決，即使會議不足法定人數，表決的有效性亦不受影響，惟部分法案表決時在席議員僅「小貓三四隻」，憂慮可遭法律挑戰。內會前主席劉健儀認為，議員應參與更多表決，「不應『例牌』地覺得，不爭議的議案就可少人（投票）由它通過」。

明報記者 葉希雯、鄭啟智

最少僅11人在席 8項少於1/3人表決

《基本法》訂明，立法會大會法定人數為不少於全體議員一半、即45人。本報記者以立法會會議視像紀錄統計，今年1月至今通過24項政府法案當中，21項以不記名方式舉手通過，16項表決實際在席議員未達法定人數，其中8項法案少於1/3議員參與表決。表決時在席議員最少的法案是落實減免印花稅措施的《2022年印花稅（修訂）條例草案》，僅11人在席。部分較受關注法案投票議員亦少於半數，包括精簡土地發展程序的《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》。

謝偉俊指出，《基本法》訂明立法會大會法定人數，憂慮受法案影響的人可基於會議圖片或影片等證據，提出法律挑戰，但成功機會涉及詮釋《議事規則》等技術性問題，需待有人挑戰才能知道。他稱立會曾討論相關問題，最終沿用現時做法，即無議員提出不足法定人數、表決即告有效。至於未來會否再檢討議規，他說需視乎有多少議員關注，「如果想撫平這個問題，應該及早做些事，以後不用有爭議」。

曾任內務委員會主席多年的劉健儀指出，《議事規則》僅要求立會主席在表決時判斷贊成議員是否佔多數，毋須判斷法定人數是否足夠，議員有權挑戰不足法定人數並提出記名表決，否則即使只有幾名議員在席，表決仍告有效。劉健儀評估，如果立會主席依照議規完成表決、沒有濫權，法庭受理司法覆核機會不大，「做足了（程序），議案通過了、落實了，有機會推翻時沒有（挑戰），之後怎推翻呢？」

對於應否檢視議事規則確保法案表決時有足夠法定人數，劉健儀認為「未必要太執著」，指議員需同時應付不同工作，倘所有表決均要有足夠法定人數是「理想化」，實際上未必可行，但她認同議員應更多留在議事廳投票，「議員應盡責任在議會投票」。

憂追魂call再現 陳振英：不需檢視議規

財委會主席、金融界陳振英亦認為沒需要檢視議規，憂慮每次表決前均點人數會回復昔日「追魂call」情况。他強調重要法案如修訂《法律執業者條例》（涉及海外律師來港執業），即使毋須記名表決「議員都會自律坐落去支持」，相信不必硬性規定。

立法會前議員劉慧卿則指議員有責任反映社會意見，部分重要法案表決時在席人數寥寥、「靜悄悄」地通過，代表議員不關注這些法案，令市民質疑議員有否用心及花費精力審議法案。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞