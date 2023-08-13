稱新盤低價屬銷售策略 何永賢：審慎處理「撤辣」否

何永賢表示，今期9100伙居屋正接受申請，預料同樣會超額認購，可見市民對在居屋價下自置物業有很大需求；相信有發展商看到有實在購買力，故以居屋價賣樓，而如何定價亦視乎樓盤各自背景，如當時補地價、樓盤位置、銷售策略是否帶動購買氣氛等。

400萬樓為例 供款佔收入73%

對於發展商要求「撤辣」，何永賢以400多萬單位樓價為例，現時每月供款仍佔家庭收入中位數73%，較2003年起20年來的平均數約50%為高，重申要留意多項因素，如整個經濟環境都存在變動、利息會否上升影響市民入市意欲，形容政府現趨向審慎處理。

今年第一季公屋輪候時間由5.6年減至5.3年，第二季維持5.3年，何永賢解釋，輪候時間受當時可完成樓盤或公屋項目規模影響，過往新界皇后山、菁田邨、和田邨3個大型公共屋邨提供1.6萬個單位，消化了相當多輪候人數；整體輪候時間會「上上落落」，但有信心持續加大建屋量、2026/27年3萬個簡約公屋單位落成後，「大勢一定向下」，目標屆時輪候減至4.5年。

長者一人申請公屋輪候時間連續4季維持3.9年，何稱長者因適應問題，六成均申請市區公屋，但市區盤供應少輪候時間較長，如排新界公屋可快半年至一年。

指新世界考慮為「樂建居」供地

政府早前推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，兩幅政府用地位於東涌及柴灣，何稱第三幅地選址仍在觀察，料今年底會安排其中一塊地招標，明年初總結兩幅用地經驗後，2025年公布第三幅用地詳情。被問到未有發展商提供用地，是否業界反應冷淡，何透露新世界已稱會積極考慮提供一幅土地，政府冀保留土地大小靈活性，故難設目標發展商須提供多少用地 ，冀發展商多思考手上是否有地可提供。