指收緊政策勞民傷財 長者：不憂被趕只怕申報煩

公屋長者多只生果金 質疑可收屋不多

72歲趙先生在富昌邨住22年，自60歲起不需申報入息和資產。他稱有10多萬積蓄，距離「富戶」標準相差甚遠，而大部分街坊都是基層，不擔心被趕出公屋。他說，知道樓上有六旬租戶退休後擁有一幢彌敦道物業，每月收租。他說類似個案數目少，認為當局不值得花費大量公帑審查長者，質疑最後收回公屋數目不多。

71歲譚女士表示，長者基本上沒入息，勞碌大半輩子也希望在公屋單位安老，「可以捱埋餘下10幾年命」。她認為房署一向執法嚴謹，定期查詢住戶情况。她說隨着子女搬出、配偶離世等，住戶人數有變動很正常，但子女常會回來住一陣子「家庭樂」，不希望調遷已居住20年的單位。

80歲蔡女士則表示，若自己是富戶早就搬走，雖認同政府應打擊濫用公屋，但認為當局應自行查詢租戶銀行戶口和登記冊資料。她不擔心被趕出公屋，只怕申報煩擾。

一名不願透露姓氏的76歲長者表示，自己仍做短期工作，在大灣區也有物業收租，但因獲豁免及並非在港擁有物業，不受富戶政策影響。他認為，不少內地人移居香港後，縱使擁有內地物業仍可享用公屋資源，政府應先審查此類人。