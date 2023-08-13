4年增18% 「全長者戶」佔公屋1/4 黃碧如倡上調豁免資審年齡 消息：牽連廣需審視

明報記者 李淑瑤 黃偉超

房策多60歲為界 或受影響

60歲或以上可獲豁免於富戶政策的安排，是於1996年4月推出「維護公屋資源合理分配政策」（俗稱「超級富戶政策」）時實施，至今27年。消息人士透露，調整全長者戶獲豁免審查非單一議題，現時公營房屋政策多以60歲作為長者的定義，包括「高齡單身人士」、「天倫樂」及「共享頤年」等優先配屋計劃，倘調整相關政策，「牽連甚廣」；但消息人士稱，當局認同不能無視全長者戶趨增對推行富戶政策的影響，有必要審慎研究。

房署數字顯示，公屋全長者戶數目持續上升，由2018/19年度16.1萬個升至2022/23年度19萬個，佔公屋戶總數由兩成升至近兩成半（見圖）。截至今年6月底長者一人申請公屋共2.35萬宗，較3月底多700宗，平均輪候時間維持3.9年的高位，反映長者公屋需求殷切。

黃：總有不便 資源需合理分配

黃碧如表示，房委會需檢討是否上調有關年齡限制，包括可一併推出鼓勵向上流動措施。她強調，房屋政策最重要是可持續性，現時本港人口持續老化，公屋全長者戶數目及佔整體住戶比率只會有增無減。她強調房策是一環扣一環，不能單從公屋住戶角度考慮，要顧及整體社會資源合理分配：「（全長者戶）構成不便總會有；（房署）增加審查工作量亦可利用科技工具協助。」

截至今年3月底，81萬個公屋戶中，3.03萬戶（佔3.7%）需繳交額外租金，當中約2.69萬戶交倍半淨租金另加差餉，約3330戶交雙倍淨租金另加差餉及約40戶交市值租金。

另外，申訴專員公署回覆稱正進行打擊濫用公屋資源的工作，惟違規個案數目等調查結果需待完成主動調查後公布。

原意敬老 王坤：倘收緊遜港英時

公屋聯會會長王坤1996年見證有關豁免落實執行。他接受本報查詢時憶述，當年與房委會委員討論時，理解有關決定是基於敬老愛老的施政方針，並非取決於戶數多少，這種對長者的照顧更是體現優先編配、單位面積、同區搬遷等安排。

王坤說，若政府選擇向長者「開刀」，便會令長者房屋政策成效不及港英年代，令為社會貢獻大半輩子的長者不能安享晚年，質問當局於心何忍。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，一旦收緊年齡限制，意味其他與長者有關的房策也要改變，認為現階段不宜倉卒改動重大政策。他說大部分長者都希望居家安老，促請當局從社會和諧穩定角度考慮，並體現對過去長者付出一生為香港貢獻的肯定。

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