4年增18% 「全長者戶」佔公屋1/4 黃碧如倡上調豁免資審年齡 消息：牽連廣需審視

【明報專訊】上月底房委會多名委員倡收緊富戶政策，其中資助房屋小組委員會主席黃碧如建議提高所有住戶年滿60歲（即全長者戶）獲豁免資產審查的年齡要求。據房屋署最新數字，全長者戶數目4年來增18%，佔公屋戶總數比率亦升至24%。本報從兩個消息渠道得悉，政府明白長遠有關豁免住戶增加會影響富戶政策執行，惟恐「牽一髮動全身」，現需審視一旦調整對整體政策影響。黃碧如回應查詢時重申，有需要就本港人口老化檢視公屋資源運用是否合理；公屋聯會及有立法會議員認為此舉有違當初訂定政策時回饋長者的原則。
明報記者 李淑瑤 黃偉超
房策多60歲為界 或受影響
60歲或以上可獲豁免於富戶政策的安排，是於1996年4月推出「維護公屋資源合理分配政策」（俗稱「超級富戶政策」）時實施，至今27年。消息人士透露，調整全長者戶獲豁免審查非單一議題，現時公營房屋政策多以60歲作為長者的定義，包括「高齡單身人士」、「天倫樂」及「共享頤年」等優先配屋計劃，倘調整相關政策，「牽連甚廣」；但消息人士稱，當局認同不能無視全長者戶趨增對推行富戶政策的影響，有必要審慎研究。
房署數字顯示，公屋全長者戶數目持續上升，由2018/19年度16.1萬個升至2022/23年度19萬個，佔公屋戶總數由兩成升至近兩成半（見圖）。截至今年6月底長者一人申請公屋共2.35萬宗，較3月底多700宗，平均輪候時間維持3.9年的高位，反映長者公屋需求殷切。
黃：總有不便 資源需合理分配
黃碧如表示，房委會需檢討是否上調有關年齡限制，包括可一併推出鼓勵向上流動措施。她強調，房屋政策最重要是可持續性，現時本港人口持續老化，公屋全長者戶數目及佔整體住戶比率只會有增無減。她強調房策是一環扣一環，不能單從公屋住戶角度考慮，要顧及整體社會資源合理分配：「（全長者戶）構成不便總會有；（房署）增加審查工作量亦可利用科技工具協助。」
截至今年3月底，81萬個公屋戶中，3.03萬戶（佔3.7%）需繳交額外租金，當中約2.69萬戶交倍半淨租金另加差餉，約3330戶交雙倍淨租金另加差餉及約40戶交市值租金。
另外，申訴專員公署回覆稱正進行打擊濫用公屋資源的工作，惟違規個案數目等調查結果需待完成主動調查後公布。
原意敬老 王坤：倘收緊遜港英時
公屋聯會會長王坤1996年見證有關豁免落實執行。他接受本報查詢時憶述，當年與房委會委員討論時，理解有關決定是基於敬老愛老的施政方針，並非取決於戶數多少，這種對長者的照顧更是體現優先編配、單位面積、同區搬遷等安排。
王坤說，若政府選擇向長者「開刀」，便會令長者房屋政策成效不及港英年代，令為社會貢獻大半輩子的長者不能安享晚年，質問當局於心何忍。
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，一旦收緊年齡限制，意味其他與長者有關的房策也要改變，認為現階段不宜倉卒改動重大政策。他說大部分長者都希望居家安老，促請當局從社會和諧穩定角度考慮，並體現對過去長者付出一生為香港貢獻的肯定。
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