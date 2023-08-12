廉署查中大轄下醫學中心有人涉貪 消息：段崇智妻主理

廉署昨罕有在案件調查階段發聲明，發言人回應傳媒查詢，證實正調查中大轄下一所2018年成立的醫學中心，懷疑有人在處理該中心的撥款及運作過程中涉嫌貪污、公職人員行為失當及挪用公款。廉署人員昨到中大調查及蒐證，包括會見相關者及根據法庭手令搜查，暫未有人被捕。廉署表示調查仍在進行，不進一步評論。

廉署：涉貪污公職失當挪用公款

中大回應查詢表示對事件沒有回應。中大校董、立法會議員鄧家彪表示對事件感震驚，希望執法機構盡快完成調查，讓公眾知道實情。

中大心血管基因組醫學中心位於沙田威爾斯親王醫院呂志和臨牀醫學大樓內。消息指出，該中心耗資3000萬元成立，原預計運作3年，不過實驗室至今仍然運作。中大網站顯示中心有6名研究人員，不包括羅聞亞。翻查資料，曾有報道指羅聞亞於2017年10月來港帶領心血管基因組醫學中心，較段崇智早數月加入中大。羅聞亞為兒童心臟病學專家，本身為美國匹茲堡大學醫學院發育生物學系主任，在研究兒童先天性心血管疾病有卓越成就。據了解她近兩年大部分時間身在美國。