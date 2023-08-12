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千客上岸離郵輪碼頭 旅客稱較上月方便

【明報專訊】政府周三（9日）起實施5項措施疏導啟德郵輪碼頭乘客，昨午載有1800人的「名勝世界壹號」郵輪從台灣抵港泊岸，下船高峰時間離開碼頭的交通安排大致順暢，有旅客稱較上月到訪時方便，日後會多用啟德郵輪碼頭外遊。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨接受now新聞台節目《大鳴大放》訪問時稱，碼頭交通新措施大致有效，已要求碼頭營運商讓旅客分批下船。他稱當政府得知旅客投訴後高度介入，希望將措施恆常化。

楊潤雄：措施有效 盼恆常化

本報記者昨午約3時20分到達啟德郵輪碼頭，已見乘客分批前往乘車離開，出口處有數名工作人員手持告示牌，提醒向左走可乘坐免費接駁巴士往啟德港鐵站，右邊的接駁巴士則往尖沙嘴、旺角和觀塘方向，的士站則位於出口正前方。最多人選擇坐接駁巴士到啟德港鐵站，巴士站未見人龍，可直接上車。的士站不時有約10輛的士等候，大多數人可於10分鐘內上車。

市民佘小姐常與丈夫及坐輪椅的母親經啟德郵輪碼頭外遊，認為碼頭設計「現代化、威水」，惟交通配套不足。她憶述以前從碼頭離開，即使電召的士也沒車來載客。她上次使用啟德郵輪碼頭是上月19日，當日天氣炎熱，等候約20分鐘都沒的士前來，認為昨交通安排有改善。

袁先生一家五口首次使用啟德郵輪碼頭，他說之前看新聞後擔心沒車離開，昨下船後滿意交通安排，但稱此郵輪約1000多人下船，故情况比之前載有5000人的「海洋光譜號」好。他稱多年前曾乘搭「獅子星號」經尖沙嘴碼頭抵港，該處較啟德郵輪碼頭方便，因從後者下船需步行一段路程才可乘車。

昨向的士派畢169張石油氣現金券

昨午約4時15分，郵輪乘客大多已離開碼頭，而向到碼頭載客的士派發的50元石油氣現金券，至下午4時半派畢。文體旅局回覆查詢稱，昨共派出169張現金券。的士司機程先生今年首次到啟德郵輪碼頭載客，剛好取得最後一張現金券。他說去年曾到啟德石油氣站入氣，氣站有指示牌顯示有郵輪抵港，鼓勵的士司機前往接客，但仍要等約20分鐘才有客。

排在程先生後面的的士司機鄧先生未能領取現金券，表示不介意。他說下午3時收到的士電台召喚到碼頭接客才到來，日後若非經過九龍灣，就不會特意前來。

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