明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

內地團客赴日 港旅社料搶高機票酒店價

【明報專訊】內地前日起恢復往歐美和日韓等78個國家及地區出境團旅遊，據日本國家旅遊局數據，內地客疫前為日本首要旅客來源，疫情前的2019年6月約88萬內地客赴日旅遊，約為21萬名港客的4倍。有在本港主打日韓旅遊產品的旅行社預料，大量內地客重返日本後，港人下半年遊日的機票及酒店成本均會因供應緊張被搶高，酒店房價料升約一成，下半年機票價格本已因機位緊絀，較上半年高5%至10%，內地客加入後料升幅再推高約兩三成。

料酒店房價升一成 機票貴兩三成

日本國家旅遊局數據顯示，2019年上半年約453萬內地人遊日；今年疫情消退，全球旅遊業復蘇，惟內地團截至前日仍未能赴日，故上半年內地客59.5萬人次到訪日本，僅及疫前約13%，較約91萬港客少。

縱橫遊行政總裁袁振寧分析，日本旅遊業疫後同樣面對人手流失，二三線城市如宮崎、熊本的機場仍未復航國際線，遊日旅客只集中到東京、大阪等大城市，日本承載力近日接近飽和，內地客重返市場後，機票及房間供應緊張情况勢必加劇，港人遊日成本必然上升。

袁說，下半年往日本機位本已緊張，機票價格平均較上半年高5％至10%，若內地直航日本需求大增，航空公司抽調本港飛機到內地，下半年機票價格或再被推高。

酒店房價方面，袁稱日本因人手所限，可供預訂房量只及疫前七成，內地客遊日多選擇入住較便宜酒店，而本港旅行團較多住較高級酒店，估計內地客重返市場對自由行港客影響較大。他總結，港人下半年遊日將「酒店機票更難訂，機場入境、景點排隊更長龍」，遊日意欲或受影響，作為旅行社即使成本升亦不敢加價，會先觀察市况。

東瀛遊執行董事禤國全估計，由於內地人遊日需時辦理簽證，料內地客重返市場對機票及酒店價格影響至9月中旬漸趨明顯，酒店房價料升一成多，機票價格則視乎內地往日韓等國際航線運力的恢復速度，若進度緩慢，內地客仍先來港轉機飛日韓，機位緊張下機票售價可能搶貴兩三成，但料整體升幅在四成內。至於港人日韓團費會否加價，他說旅行社現時一般已預訂至11月酒店及機票，故整體團費不會有大波動，惟不排除11月後或因應需求加開的旅行團團費會被推高。

上 / 下一篇新聞