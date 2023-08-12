內地團客赴日 港旅社料搶高機票酒店價

料酒店房價升一成 機票貴兩三成

日本國家旅遊局數據顯示，2019年上半年約453萬內地人遊日；今年疫情消退，全球旅遊業復蘇，惟內地團截至前日仍未能赴日，故上半年內地客59.5萬人次到訪日本，僅及疫前約13%，較約91萬港客少。

縱橫遊行政總裁袁振寧分析，日本旅遊業疫後同樣面對人手流失，二三線城市如宮崎、熊本的機場仍未復航國際線，遊日旅客只集中到東京、大阪等大城市，日本承載力近日接近飽和，內地客重返市場後，機票及房間供應緊張情况勢必加劇，港人遊日成本必然上升。

袁說，下半年往日本機位本已緊張，機票價格平均較上半年高5％至10%，若內地直航日本需求大增，航空公司抽調本港飛機到內地，下半年機票價格或再被推高。

酒店房價方面，袁稱日本因人手所限，可供預訂房量只及疫前七成，內地客遊日多選擇入住較便宜酒店，而本港旅行團較多住較高級酒店，估計內地客重返市場對自由行港客影響較大。他總結，港人下半年遊日將「酒店機票更難訂，機場入境、景點排隊更長龍」，遊日意欲或受影響，作為旅行社即使成本升亦不敢加價，會先觀察市况。

東瀛遊執行董事禤國全估計，由於內地人遊日需時辦理簽證，料內地客重返市場對機票及酒店價格影響至9月中旬漸趨明顯，酒店房價料升一成多，機票價格則視乎內地往日韓等國際航線運力的恢復速度，若進度緩慢，內地客仍先來港轉機飛日韓，機位緊張下機票售價可能搶貴兩三成，但料整體升幅在四成內。至於港人日韓團費會否加價，他說旅行社現時一般已預訂至11月酒店及機票，故整體團費不會有大波動，惟不排除11月後或因應需求加開的旅行團團費會被推高。