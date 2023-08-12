出國鬆綁 旅議會料十一客少一成 首7月旅客八成內地 促港多辦盛事吸客過夜

首7月旅客疫前四成 一半過夜

旅發局昨公布初步數字，今年首7個月計，內地客續佔最多，客量恢復水平亦主導整體旅客增長，首7個月訪港旅客總數近1650萬，當中約八成、1300多萬為內地客，惟不論整體及內地客量，均只及疫前、即2019年同期約41%。7月日均旅客量為11.6萬人次，整體月內約358.9萬旅客訪港，按月升31%，較疫前7月平均按月升一至兩成為高。與2019年比較，7月整體及內地客量均回復至疫前同期七成，高於首7個月整體恢復幅度。旅發局稱，今年首7個月整體約一半為過夜旅客，比率稍高於疫情前。

酒店業倡檢視開心香港經驗恢復夜市

旅發局總幹事程鼎一形容本港旅遊業正穩步復蘇，惟有業界憂慮內地復辦更多出境團後客源會流走。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉分析，上半年本港酒店入住率高，是受惠於不少會議展覽在港復辦，多了商務客留港過夜，但一般旅客則不少為即日來回；下半年客量可否維持升勢，視乎內地客會否轉到其他地方旅遊，以及本港會議展覽數量。

徐又稱，留意到外國為吸商務客已用銀彈攻勢，資助更多展覽舉行，建議本港參考；而要留住旅客則應檢視過去數月「開心香港」經驗，多辦一連多日的大型演唱會等盛事，吸引留港過夜，並積極恢復夜市，務求旅客在港入夜後「食同玩都可有第二轉」，靠提供有質素旅遊體驗取勝。

旅議會：較日韓歐美 港吸內地客仍優勢

旅議會主席徐王美倫認同，內地客出行有新選擇後，對下半年本港客量增長有影響，幅度則需時觀察，保守估計今年十一黃金周客量或較預期減約一成。她說，內地客到日韓及歐美等地旅遊需時辦理簽證，加上內地國際航班需時恢復，整體內地客訪港仍較方便及便宜，本港仍有優勢，惟港府須做好準備迎接挑戰，續辦更多活動提升競爭力。

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，內地措施不會影響來港內地客數量，而內地旅業進一步復蘇，有助帶動當地旅行社推出更多產品，內地客來港旅遊模式亦有變，相比於消費，更愛深度遊，本港文化濃厚仍有吸引力。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，內地開放出遊對本港影響「遲早會發生」，最重要香港「做好自己」，暫對十一黃金周零售表現仍樂觀。

旅發局又表示，前日舉行業界簡報會向逾700名本地旅行社、酒店、航空、零售餐飲等人士分析本港旅遊業最新情况與趨勢，發現主要因購物而來港的旅客比例呈減少趨勢，更多追求購物外體驗，文化、藝術及綠色旅遊愈來愈受歡迎。程鼎一稱，未來數月會繼續邀請不同人士訪港，親身體驗香港旅遊樂趣，並繼續舉辦旗艦盛事吸客。

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