風聲早傳長受壓 商湯、中芯昨微跌

商湯3個月累跌28.6%

外媒早於今年3、4月已報道美國醞釀禁止敏感科技投資的消息。以在港參與人工智能技術開發的商湯為例，過去3個月股價便累計下跌28.6%，某程度上已反映投資者憂慮。拜登簽署禁令後，商湯、中芯、科大訊飛（深：002230）及中科曙光（滬：603019）等估計或受禁投影響的股份跌幅相對溫和（見表）。

創科界：港科企早棄尋美資

熟悉風險投資及私募基金市場的科技創新界立法會議員邱達根在社交平台表示，有關禁令對基金影響較大，因為未必能分清有關投資是否屬限制之下，為免承擔政治後果，或會對中國市場泛科技類投資一刀切；於內地或香港從事AI或半導體的公司早已放棄尋找美國資金，轉為找「國家隊」投資。

在此之前，在內地投資較多的私募基金紅杉資本，已推動在明年3月底前部署三大地區投資團隊獨立開來，中國的業務組合實行本地化營運，先行安排。華府針對內地及香港敏感科企的「禁投」行動早已有之，商湯於2021年12月招股期間突遭美國財政部列入軍工相關企業禁投名單，被迫叫停招股及退票，刊發補充招股章程後重新招股。