內地學者指短期雙輸 惟促進科技自立自強

新華社：科技遏華螳臂當車

綜合中新社、俄衛社等報道，中央財經大學副教授劉春生表示，短期內美國企業將失去在中國投資高科技領域獲得豐厚利潤的機會，中國企業則喪失了一些融資渠道，造成雙輸局面。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲稱，有關禁令首當其衝者是美國公司，美國三大晶片巨頭英特爾、高通、英偉達的高層此前曾去華盛頓游說，反對拜登政府擴大對華限制。

劉春生估計臨近大選，美國會繼續打「抗中牌」，料對華投資限制範圍還會加碼。不過，他認為中國各界對此早有準備，國家已展開產業政策支持，高校亦作人才培養調整，企業也增加了研發投資，「這對一些供應鏈上的中國企業來說，反而是千載難逢的機遇」。

中國社科院美國問題專家呂祥稱，中國半導體及微電子產業一直在遭受美國嚴重干擾下發展，從來沒有將發展寄託於美國投資；該禁令對中國量子信息技術的研發沒有影響；在AI領域，美方已沒有機會限制中國的發展。

新華社評論指出，中美近期重開溝通渠道，一大意義就在於表達和傾聽彼此利益關切，顯示誠意、積累善意，美方卻說一套做一套，極其不負責任，不得不讓人懷疑美國近期所謂緩和中美關係的表態只是「明修暗渡」的權宜之計，其對中美關係穩定帶來的負面影響不容低估。

市場方面，東吳證券研究所認為，當前中國吸引國際直接投資的國家當中，美國佔比不足1.5%，因此該行政命令在短期內對中國資本形成和技術發展的影響完全可控。

WSJ：華400商品進口依賴美及盟友

另邊廂，據《華爾街日報》報道，一項新的貿易數據分析顯示，中國在400多項商品上對美國及其盟友的進口依賴度至少為70%，涉及從奢侈品到工業生產所需的原材料；相關國家或可利用這些商品來抵禦來自中國的經濟施壓，但這需要大規模的集體行動。