港科技界有信融資無虞 有憂投資泡湯

本港初創公司PanopticAI以人工智能技術開發軟件，透過鏡頭分析人臉後，以非接觸式方法量度心跳、血壓等維生指標，公司聯合創辦人黃君朗接受本報訪問稱，當然不希望美國政府設投資禁令，但不太擔心影響日後融資，現時從本地及東南亞等渠道亦可找到足夠資金。他們於今年初的種子輪融資，投資者包括香港科技大學創業基金、阿里巴巴香港創業者基金及戈壁大灣區。以行車記錄儀分析司機駕駛習慣的科技公司創辦人馮鑫傑接受《無綫新聞》訪問，稱憂慮禁令會令已洽談或準備洽談的投資「泡湯」。

港產人工智能獨角獸商湯集團戰略顧問、選委會界別立法會議員尚海龍接受本報訪問時認為，香港近兩屆政府均積極發展科技相關產業，人工智能是重要領域，認為今次禁令尤其影響未上市、仍在集資擴充業務的初創企業。他說，因行政命令在實施前仍有不少定義及細節有待落實，包括何謂美國主體等問題仍待界定，暫未能確定禁令對本港影響有多大。

黃錦輝：看往績美商可拖落實死線

中文大學工程學院副院長、選委會界別立法會議員黃錦輝向本報稱，本港部分科研項目與美國的大學團隊或初創合作，背後或由美資企業或基金支持，以往合作時，人員及技術等可較自由互動，他關注日後相關禁令會否影響雙方合作。他表示，今次行政命令最終效果仍待觀察，因據以往經驗，即使美國對中國施加禁令，在當地商家反映對生意有影響時，落實「死線」會不斷押後。