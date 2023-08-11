禁令涵港 美限對華敏感科技投資 涉AI、量子、半導體微電子 京港斥損市場經濟促撤銷

邱達根憂美投資者一刀切止步

該行政命令涵蓋香港，特區政府昨發稿表示強烈反對及不滿，批評美國破壞國際經貿秩序，亦損害美國企業及自身的經濟和商業利益，同時對世界的經濟復蘇和增長製造更多不確定因素，促請美方撤銷無理措施。特區政府又引述數據指出，截至前年年底，美國佔香港外來直接投資頭寸為3558億港元，排名第六；香港向美國直接投資頭寸為1392億港元，排名第九，反映美國企業在港有龐大商業利益。

科技創新界立法會議員邱達根認為禁令對基金影響較大，關注美國投資者或會對中國市場涉科技類投資一刀切止步（見另稿）。

在華美商須報告3領域投資情况

拜登政府就有關限制美國對中國高科技領域投資的討論已持續約兩年，最終簽署的行政命令當中，「涵蓋的國家安全技術和產品」是指對一個國家的軍事、情報、監視或網絡能力至關重要的半導體和微電子、量子信息技術、人工智能領域的敏感技術和產品。投資禁令亦要求在中國開展業務的美國人，向美國政府報告在所涉3個領域的投資情况。

新規定授權美國財政部長可管制相關對華投資項目。美國財政部在聲明中表示，拜登政府致力於通過適當保護對下一代軍事創新至關重要的技術，以維護美國的安全，捍衛美國的國家安全；該行政命令是對現有出口管制措施的補充，是一個「具有嚴格針對性的行動」。

非立即實施 路透社消息指明年

新規定不會立即生效，拜登政府將會接受多輪公眾反饋意見，包括最初的45天評論期。路透社引述消息稱，新規預計明年正式實施。美國之音報道，「新美國安全中心」高級研究員基爾克雷斯（Emily Kilcrease）認為，限制對華投資的行政命令不僅涉及資本的流動，也包括相關的專業知識。

華：保留採措施權利 英：研效美否

美媒指對抗升級推動脫鈎

中國外交部昨表示，美方打着國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，敦促立即撤銷錯誤決定。

國家商務部發言人稱，美方限制本國企業對外投資，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

對於美國的對華投資禁令，《紐約時報》昨報道，禁令使美國與中國的對抗升級。《華爾街日報》認為，拜登政府正向美國企業發出明確信號，引導投資遠離中國，禁令將進一步推動美中脫鈎。

英國首相發言人說，英國政府正權衡是否效仿華盛頓，限制對中國敏感科技行業的投資。

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