二胡翁奏《榮光》案 官指控方詮釋狹窄

被告李解新（69歲）沒有律師代表，早前否認4項「沒有許可證而奏玩樂器」及3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」的票控。

控：公約沒保障籌款 官：廣義已涵

控方早前提交書面陳辭，提及《經濟、社會與文化權利的國際公約（下稱公約）》只列明藝術作品的創作者受保障，陳官昨在庭上質疑控方詮釋太狹窄，問演奏者是否包括在內。

控方回應，不爭議被告演奏他人曲目可視為其個人藝術作品，惟公約沒保障籌款活動，即使以較闊範圍詮釋，法例亦不容許被告籌款行為，又指被告不是叫人欣賞演出，而是呼籲市民為其官司捐錢。

陳官反駁，公約亦有提及市民從藝術作品獲得之精神與物質利益亦受保障，廣義上被告籌款行為亦可包括在利益內。

被告：以一曲目定罪 成國際笑話

被告陳辭稱，相信大部分香港街頭藝術表演者也沒申請許可，認為香港不應由現代社會變成中世紀社會，以一個旋律或曲目定罪。他又稱一旦敗訴，會上訴至高等法院，更會走遍香港繼續演奏，若勝訴則會向控方索償精神損失。

另外陳官又關注被告犯罪意圖，控方是否有責任證明被告事先知道需申領許可以進行演奏或籌款；控方表示，毋須考慮被告是否知悉申領許可的要求，他只要知道自己在公眾街道奏玩樂器。案件再押後8月28日以讓控方再就法律爭議提交更詳盡書面陳辭。

【案件編號：KCS 38409-11/22等】