明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

二胡翁奏《榮光》案 官指控方詮釋狹窄

【明報專訊】69歲退休漢涉前年至去年期間在旺角、大圍及中環街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》等歌曲，遭票控7罪，案件昨日結案陳辭。對於控方書面陳辭提及《國際公約》保障藝術作品的「創作者」，裁判官陳慧敏質疑控方詮釋太狹窄。被告陳辭稱，不能以一個旋律或曲目將人定罪，否前會成為國際笑話。

被告李解新（69歲）沒有律師代表，早前否認4項「沒有許可證而奏玩樂器」及3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」的票控。

控：公約沒保障籌款 官：廣義已涵

控方早前提交書面陳辭，提及《經濟、社會與文化權利的國際公約（下稱公約）》只列明藝術作品的創作者受保障，陳官昨在庭上質疑控方詮釋太狹窄，問演奏者是否包括在內。

控方回應，不爭議被告演奏他人曲目可視為其個人藝術作品，惟公約沒保障籌款活動，即使以較闊範圍詮釋，法例亦不容許被告籌款行為，又指被告不是叫人欣賞演出，而是呼籲市民為其官司捐錢。

陳官反駁，公約亦有提及市民從藝術作品獲得之精神與物質利益亦受保障，廣義上被告籌款行為亦可包括在利益內。

被告：以一曲目定罪 成國際笑話

被告陳辭稱，相信大部分香港街頭藝術表演者也沒申請許可，認為香港不應由現代社會變成中世紀社會，以一個旋律或曲目定罪。他又稱一旦敗訴，會上訴至高等法院，更會走遍香港繼續演奏，若勝訴則會向控方索償精神損失。

另外陳官又關注被告犯罪意圖，控方是否有責任證明被告事先知道需申領許可以進行演奏或籌款；控方表示，毋須考慮被告是否知悉申領許可的要求，他只要知道自己在公眾街道奏玩樂器。案件再押後8月28日以讓控方再就法律爭議提交更詳盡書面陳辭。

【案件編號：KCS 38409-11/22等】

相關字詞﹕沙田裁判法院 無牌籌款 無牌演奏 二胡 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞