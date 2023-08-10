《榮光》禁令上訴案 稱法官欠專業國安知識 律政司：法庭應遵行政機關判斷

批法庭誤當與行政機關同等位置

臨時禁制令原擬禁止4類行為，即以分裂國家、侮辱國歌及具煽動的意圖傳播《榮光》，以及協助及教唆上述行為。原審法官陳健強判辭披露，特首上月11日根據國安法47條發出證明書稱《榮光》禁制令涉及國家安全。

特首評估國安「應予最高比重」

律政司一方在草擬上訴文件稱，特首對維護國安負上主要責任，其對國安事宜的評估應予以最高比重考量和尊重。證明書對法庭具約束力，法庭一般應遵從（defer to）行政機關判斷，包括是否存在重大公眾利益的國安風險，以及執行某法律或執法措施以應對國安風險的必要、效力和功用。律政司稱法庭欠缺制度能力及專業知識做判斷，故當行政機關判斷某措施有需要執行或有效時，法庭「應給予適當比重及遵從此判斷」批出禁制令，只能在特殊情况下拒絕批出。

陳官在判辭稱，本港現行刑事法全面且有一定成效性，加上國安法實施，干犯受禁行為可刑事檢控，看不出民事禁令有實際用途。律政司質疑陳官未有考慮相關因素，並稱有人具煽動分裂國家或具煽動意圖傳播《榮光》，以及以挑起反建制情緒把香港從中央分裂出來為歌曲的創作信念。另外，《榮光》仍在網上流傳，不少人以虛假身分上載或傳播歌曲致蒐證困難，禁制令能阻嚇網上違法行為。

除非法庭認為無助國安 否則應批出

至於刑事法與民事性質的禁制令有否衝突，律政司稱兩者權限有別，本身不兼容，為維護國安應同時並行，而後者更可補足前者檢控時限的不足。對被指造成寒蟬效應，律政司認為禁制令僅加強阻嚇，法庭毋須理會。

律政司於文件重申，根據國安法第3及第8條規定，法庭有憲制責任防範、制止和懲治危害國安的行為，陳官裁決時未有給予國安事宜最高比重，屬法律上犯錯，亦未考慮在判斷與國安相關的禁制令申請時，基準應與一般禁制令不同，除非法庭認為禁制令無助於維護國安，否則應批出禁制令。

【案件編號：HCA 855/23】

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