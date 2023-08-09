18分鐘充電九成 純電動小巴「滿客」年底試行

港企與珠海車廠研發 九龍塘專線先行

由珠海廣通汽車生產的純電動公共小巴「滿客」（Moonca），車長7.2米、闊約2.2米、高3米，設19個乘客座位。與現有綠色專線小巴不同，純電動小巴設低地台上落梯級，第一級距地面約30厘米，車廂通道亦較現有小巴闊，記者目測通道約有一個半座位的闊度。每個座位配備三點式安全帶，靠近通道的座位亦配備活動式扶手，第五排座位及最後一排座位分別有一級梯級，而全數乘客座位旁的車窗均不能打開。

作為純電動小巴，「滿客」配備可快速充電的鈦酸鋰電池，充電由10%至90%只需約18分鐘，每次充電8至10分鐘便可行駛約50公里。小巴提供兩種充電方式，包括於左側車尾連接叉電槍，以及車頂充電器。

信興新能源高級經理李德超稱，如司機使用車頂充電器充電，只需駛進設於小巴總站的充電弓下，並按下按鈕，就會自動充電，司機可在駕駛位透過儀表及屏幕監察充電過程。現時裕民坊及九龍塘公共運輸交匯處均設有充電弓。

車價200萬 政府資助八成

吳福強表示，每輛純電動公共小巴售200萬元，惟造價不便透露。被問及目前發展純電動公共小巴有何困難，他說要公共小巴營運商由現時柴油小巴轉用純電動小巴，「有好多疑惑需要釋除」，但他說環保署會資助小巴營運商八成金額購買純電動公共小巴，相信會成為誘因。