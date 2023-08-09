高鐵地鐵化 「靈活行」周一推 來往西九福田可改票3次

免費改即日車次 或換到企位

港鐵表示，相比現時乘客只能在截至列車開出45分鐘前有一次免費改票機會，「靈活行」將提供額外便捷，讓往返福田乘客可額外改票3次，令行程更具彈性。

早前建議港鐵將高鐵企位和坐位車票分開發售的田北辰表示，今次安排未真正惠及突然想前往內地及買不到車票的乘客。他認為，甚少見預先購票的乘客會臨時錯過列車，真正的「高鐵地鐵化」應讓乘客可隨時上落車，建議港鐵在開車前45分鐘公開售賣「企位飛」。

田北辰：不賣企位難「地鐵化」

陳恒鑌認為「靈活行」離「高鐵地鐵化」還有一段頗長距離，但仍表示歡迎，相信能為行程需要更大彈性的乘客帶來便利，並希望未來港鐵在更多高鐵車廂增設站立空間。A4聯盟張欣宇、楊永杰、梁文廣及林素蔚表示樂見港鐵的新安排，但認為隨着旅客外遊數字持續增加，建議港鐵將每日香港往返福田的班次加倍，達至10至15分鐘一班，市民可更快、更密往返港深核心商業區，真正做到「港深同城化」。