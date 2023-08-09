羅湖推「常旅客」 商客學生過關更快 橫琴上月試行 登記後可用專道

深口岸推18措施 助裝電子支付方便消費

另外，深圳市口岸辦昨公布18項陸路口岸過關優化措施，包括以智能系統監測口岸人流，增設「臨時便民金融服務點」協助香港旅客使用電子支付工具（見表），冀改善過關安排。

澳門橫琴口岸上月試行「常旅客」計劃，經常來往內地及澳門的商務和公務人員、澳門高校職員等可使用專用通道過關。王剛昨表示，將於羅湖口岸實施同一計劃，適用於經常在羅湖過關的特定群組，惟他未透露細節，包括實施日期等。

議員盼訂具體群組範圍 長遠推至其他口岸

民建聯立法會議員劉國勳預計，「常旅客」將以專用通道方式供指定群組過關，類似現時跨境學童專道安排。他期望指定群組範圍較具體及仔細，否則變相只是分流一批旅客在專道排隊。劉希望計劃稍後可推展至福田等口岸，長遠亦應以科技加快過關流程。工聯會立法會議員黃國表示，據他了解，在羅湖實施「常旅客」的安排與澳門橫琴口岸類似，旅客只需事先登記，即可在專用通道電子化過關；由於在澳門已有試行經驗，預期很快可於羅湖推出，長遠希望增加受惠群組。

王剛昨在訪問中表示，為方便港人北上消費，內地已於各陸路口岸設立人民幣兌換點，展示二維碼方便港人即時安裝電子支付工具，並在口岸提供免費Ｗi-Fi。他說，自今年1月初通關，羅湖口岸過關人次約2300萬，是各陸路口岸當中最多，但羅湖過關人數增長不及蓮塘、福田等口岸，長遠需改造羅湖關口及改善過關安排，但因為羅湖口岸是改革開放象徵，未來將「修舊如故」，不但不拆除重建，還要讓民眾感受到老羅湖口岸留下的記憶。

羅湖「修舊如故」不拆 皇崗設合作查驗

皇崗口岸目前正做重建工程，王剛預計2026年啟用，屆時將於新落成的口岸大樓「一地兩檢」，實行「合作查驗、一次放行」，即旅客只需排一次隊、檢查一次證件就完成過關。他說兩地將共享信息、合作查驗過境旅客，雙方實際工作方式不會大變，但會縮短過關時間。他說屆時香港可騰出原落馬洲管制站用地作創科用途，為河套深港科技創新園區及新田科技城提供更多空間。

劉國勳期望當局同步研究在其他口岸實行「合作查驗」，認為僅需改動口岸空間佈局、更換閘機等配套，毋須待口岸重建。他舉例蓮塘／香園圍口岸使用量已超過其設計容量，有需要以「合作查驗」提升過關效率。黃國認為現有口岸受硬件及設備所限，未必能採用「合作查驗」，但期望羅湖口岸改造後亦可實行「合作查驗」。

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