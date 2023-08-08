築地魚檔料影響短暫 港禁令或「助攻」日旅業

港客擬花2萬吃海鮮 信食安有保證

本報記者月初到訪「築地場外市場」，下午約3時大部分商店已關門，仍有不少旅客趕及於商店關門前購物或進食。港人遊客劉先生上月底與太太到日本度蜜月，由於一向鍾情海膽、生蠔及鰻魚等日本水產品，打算消費約2萬港元。他不擔心當地食物安全會受排放核污水影響，稱「數量不多，相信食物安全一如既往有保證」。被問及港府或禁止10個都縣水產品進口本港，他感到無奈，只能「退而求其次」選擇北海道及九州的水產品。

東京港式餐廳：顧客少問食材產地

在東京的港式餐廳「廿四味」主打點心及小炒，負責人田中先生表示，對排放核污水有少許擔心，但相信輻射量不大，且有國際專家鑑證，在其他國家同樣排放核污水下，料對食材影響不大。他說食客甚少詢問食材產地，相信味道仍是最重要考量，預計排放計劃對生意不會構成影響。

福島核污水系列

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