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築地魚檔料影響短暫 港禁令或「助攻」日旅業

【明報專訊】日本東京的海鮮批發市場「築地市場」，約5年前搬到「豐洲市場」，不過「築地場外市場」每年仍吸引不少遊客購物和飲食。對於日本政府計劃排放核污水，有魚檔負責人憂慮影響水產品聲譽，但相信顧客短期內只是避免選購福島縣產品；又透露近日部分顧客憂福島縣的水源安全及輻射含量，故有批發商暫停進口當地產品。他相信業界為支持福島復興，不會停止出售當地產品；亦不擔心旅遊業受影響，認為港府禁令反而成為「宣傳」，推動支持福島復興的港人旅客到日本選購福島產品。

港客擬花2萬吃海鮮 信食安有保證

本報記者月初到訪「築地場外市場」，下午約3時大部分商店已關門，仍有不少旅客趕及於商店關門前購物或進食。港人遊客劉先生上月底與太太到日本度蜜月，由於一向鍾情海膽、生蠔及鰻魚等日本水產品，打算消費約2萬港元。他不擔心當地食物安全會受排放核污水影響，稱「數量不多，相信食物安全一如既往有保證」。被問及港府或禁止10個都縣水產品進口本港，他感到無奈，只能「退而求其次」選擇北海道及九州的水產品。

東京港式餐廳：顧客少問食材產地

在東京的港式餐廳「廿四味」主打點心及小炒，負責人田中先生表示，對排放核污水有少許擔心，但相信輻射量不大，且有國際專家鑑證，在其他國家同樣排放核污水下，料對食材影響不大。他說食客甚少詢問食材產地，相信味道仍是最重要考量，預計排放計劃對生意不會構成影響。

福島核污水系列

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