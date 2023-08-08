日媒：核水最快月底排 與美韓會談後拍板

謝展寰斥「如垃圾掃鄰居」 港屬被動方

《朝日新聞》報道，日本首相岸田文雄下周五（18日）訪問美國，與美國總統拜登及韓國總統尹錫悅會面，會向兩人解釋「處理水」的安全、科學依據及排放後措施，回國後與內閣開會商定排放日期，料最早8月底排放。報道稱，福島縣對開海域拖網捕魚禁令9月解除，當地政府冀免在捕魚季節開始後才排放，並引述首相官邸官員稱，確定排放時間後要最少一周時間準備及對外公布。共同社報道，岸田擬藉下周美日韓三邊會談之機與尹錫悅雙邊會談，直接尋求理解。

對於日方最新排放時間表，環境及生態局回覆稱政府多次向日方重申，在國際社會有共識前日本不應單方面排放核污水，有關排放將持續30年，其間淨化裝置一旦未能有效運作，可構成重大風險。

謝展寰昨於網誌稱，本港需否加強管制日本水產進口，完全是應日本單方面計劃和行動。他近日聽到新說法，稱現代人類社會生活免不了面對各種風險，例如搭飛機和巴士，不能要求零風險，他質疑說法混淆「自願」及「非自願」風險，若強加或轉嫁別人不願接受的風險是不應該和不道德，形容排放核污水是把垃圾掃在鄰居門口，為自己益處或方便令別人不便或受傷害。

謝展寰稱本港重視與日本保持良好關係，但要認清事實，日本是帶來嚴重食物及核輻射污染風險的始作俑者，加強管制日本水產進口是「受害人採取措施來保護自己的正常和底線做法」；又質疑日方將排放核污水描繪為單一輻射物「氚」的問題，是以偏概全，擔心日方如何確保為時30年的排放計劃不會「出亂子」。

日媒稱捕魚季前排水 陳凱欣：假惺惺

立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣稱，核污水對日本漁業有影響，質疑日方冀捕魚季節前開始排放是「假惺惺」；她說日方主動挑起問題，故不擔心影響港日關係，相信港府考慮外交後仍將港人健康及安全放首位。她建議政府及早加強宣傳，教導市民如何選擇水產，並為有意到當地旅遊的市民作健康提醒。

福島核污水系列

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