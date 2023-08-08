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採訪手記：約訪多食檸檬 街訪少願拍照

【明報專訊】這次福島採訪於7月底出發，籌備時間只有約兩星期，作為文字記者，與同行攝記手足爭分奪秒，除需了解排放核污水理據、爭議及部署採訪路線，最重要是邀請各方持份者受訪。在百多封邀請電郵或信息中，大多都「請記者食檸檬」，他們以日本人一貫有禮的態度回應表示拒絕受訪，理由包括工作忙碌；亦有人認為排放核污水屬「國家大事」，作為商業機構或政府機關不便評論，建議記者找「合適」人選訪問。去到當地，記者好不容易在「街訪」中，找到願意與陌生人談天說地的民眾，但願意拍照作報道之用者甚少。

年輕人感民主社會決定不會太「離譜」

誠然，接受採訪與否屬個人自由選擇，當地有人向記者表示，日本人含蓄的民族個性，即使有所不滿亦「保留三分」。記者與部分當地人交談後，有年輕一輩認為日本「比上不足，比下有餘」，在民主社會的決定不會太「離譜」，不少人情願「多一事不如少一事」，「躺平」不作無謂掙扎。有當地人分析，民眾傾向跟隨「大人物」想法，包括官員或學者專家，加上國內反對派的資源及動員力較執政黨弱，難以爭取及凝聚大眾。無論如何，筆者由衷感激受訪者的信任與分享，讓系列報道可呈現多元立體的觀點。

明報記者

（福島核污水系列一）

福島核污水系列

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