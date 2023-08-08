料排核污水影響最少數月生意 有港批發商已停買10都縣水產「適應」

疫下生意反升四成 通關後回復疫前

高俊傑說，集團至今在港澳兩地有約1500間合作的酒店或餐廳，貨源主要來自東京、大阪、北海道及九州；因應新冠疫情3年期間的內需擴大，整體生意額「不跌反升」，較疫情前升約四成，通關後首半年則回復至疫前水平。他認為，港府日後一旦加強檢驗日本水產，建議可參考韓國做法，由港府專責部門購買產品做檢驗；若有產品超標，業界便會配合跟進工作，相信有關做法可以保障市民健康和信心，同時減少對業界運作影響。

有批發商憂禁令致食材價漲 打擊經濟復蘇

富山批發有限公司商品銷售部主任梁栢堅稱，公司主要批發吞拿魚及海膽等，近八成貨源來自東京豐洲市場。對於日本排放核污水計劃，他說感到少許擔心，惟當地供應商出口產品到本港時會提供輻射檢測證明，對食安仍有信心。至於港府擬實施禁令，梁估計公司約一至兩成貨品受影響，日後生蠔或由現時宮城縣改為向北海道取貨，不過預料運輸成本增約一成至一成半。他促請中國內地、香港及日本三方理性商討解決方案，否則食品禁令推出或令餐廳食材價格上漲，導致疫後經濟復蘇雪上加霜。

港銷額佔出口一半 日批發商促港府三思禁令

東京豐洲市場是10都縣水產的集散地，不少水產會運到香港。有批發水產品90多年的日本供應商說，海外出口佔公司約一成銷售額，其中本港銷售額佔約當中一半，日均有近百件水產品運抵本港，主要是各種鮮魚和海膽，涉及貨值約2.7萬至5.5萬港元不等。

該名不願開名的批發商回覆本報，促請港府重新考慮是否對福島一帶10都縣水產實施禁令，他擔心一旦排放核污水後，水產不能出口，會影響日本疫後經濟復蘇。該批發商又表示，不清楚日本政府排放核污水的做法是否最理想，惟理解日方需以某種方式處理核污水，亦相信世界沒有其他國家、地區會比日本更重視衛生和安全。

（福島核污水系列一）

福島核污水系列

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