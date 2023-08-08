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福島漁民：漁業剛振 排核水如自殺 問「為何國家可違法」 一旦損聲譽「漁獲難再有問津」

【明報專訊】日本傳媒引述多名政府消息人士透露，日本最快8月底排放福島核污水。2011年3．11大地震令福島第一核電廠設施受損，引發核災難，事隔12年，日本政府提出傾倒核污水入海，引發國內外爭議，內地上月重申禁止進口當地10個都縣食品；特區政府其後表明日方一旦排放核污水，將即時禁止進口10個都縣的水產品。本報記者近日走訪東京都及福島縣多地，採訪居民、團體、地區代表及學者等持份者，了解當年受災區域最新情况，從經濟、民情及科學等多角度探討議題，今日起以系列形式報道。第一集率先探討相關計劃及禁令，對漁民災後重振聲譽以至漁業經濟帶來的衝擊。

明報記者 施晉宇 賴俊傑福島、東京報道

日本福島縣新地町的漁民小野春雄，其家鄉距離福島第一核電廠約56公里，受核事故影響，當地2020年才解除對所有捕魚禁令，漁民每月可出海捕魚10次。日本政府提出排放核污水，國內也有正反爭論，小野春雄稱百分百反對排放核污水，形容倉卒排放屬「自殺行為」，嘆當地好不容易才重振漁業，排污水事件或損當地水產業聲譽，日後即使有漁獲也難有人問津，令經營漁業將變得毫無意義。他反問「如果法例規定把垃圾扔進海裏要罰款，為何日本會批准在大海排放氚等物質」及「為何國家可違法」。

香港是日本第二大農村水產出口地，港府已表明倘日本傾倒「核廢水」，會限制10都縣水產進口。

三代均漁民感驕傲 難棄捕魚為生

年逾七旬的小野春雄從事漁業逾55載，主要捕撈比目魚及扁口魚等10種魚類，再運到東京豐洲市場及仙台鹽釜水產批發市場轉售。對他而言大海作為工作場所，理應可自行判斷工作範圍，災後卻有所限制，豐洲市場甚至不要福島縣漁獲，出口香港則要有輻射檢測證明書。他透露當地漁業近年好不容易重振聲譽，部分漁獲售價上升3至5倍，其中「白飯魚」由災前每公斤300日圓（約17港元），上升至近年2000日圓（約110港元）。

2015年，日方和東京電力與該縣漁業協同組合聯合會達成協議，在未得到相關人等同意，不會以任何方式處理「處理水」。小野春雄稱，即使氚等物質影響未必即時浮現，但質疑日本政府在有風險下為何仍堅持排放。他擔心輻射物質在食物鏈傳播至人類，指即使漁民多番反對，日本領導層仍不了解漁民現况。

他希望顧客均能吃到美味的魚，並引以為傲，稱包括父親及3名兒子在內三代均是漁民，家庭成員難以放棄捕魚為生，憂一旦排放核污水，便會影響子孫後代從事相關職業。

指漁民視污染海洋如侵犯身體

日學者：沒什麼比政客稱「科學」更可疑

東北大學災害科學國際研究所高級研究員川島秀一約5年前搬到新地町與漁民生活，以了解漁民生活方式和文化。他提到當海中一種漁獲減少，大海亦能提供其他魚類，漁船對海洋充滿敬意，稱漁民視大海為身體一部分，故反對日本排放核污水，比喻污染海洋等同侵犯漁民的身體。日本政府稱排放核污水計劃合乎國際安全標準，強調相關決定有科學依據，川島秀一質疑，「沒有什麼比政客稱『科學』更可疑」，舉例日本政府及東京電力當年稱建設核電廠在科學上是安全的，但2011年就發生了福島核事故，故認為民眾不能盲目相信科學。

日方認為處理核污水是復興福島的前提，主力研究「漁村民俗學」的川島秀一卻認為，對漁民而言，復興意味全面恢復捕撈，按照災前的相同方式銷售水產，若做不到就不能達到復興的果效。他相信一旦排放核污水，聲譽受損的不僅是新地町，甚至會波及福島縣其他城市。他說既然日方堅稱「處理水」安全，不應由福島縣獨力承擔，反指不如日本全國各地的海域一同排放核污水。

拍紀錄片導演：政府不顧漁民感受

2011年日本東北發生大地震後，導演山田徹同年前往新地町，了解到災後留下來的漁民面對核污水問題，最終花了4年時間製作紀錄片《福島漁民物語》，小野春雄正是其中一個拍攝對象。生於東京的山田徹認為，漁業是代代相傳的家族企業，對於可應徵不同工種的東京人而言，難以理解這種保護家庭及工作的想法。他批評政府沒顧及漁民感受，面對漁民連番反對仍置諸不理，甚至在國際原子能機構發表報告前，已予人早已決定排污水的印象，指政府對國民漠不關心的態度讓他失望。他認為核污水排放後，下一個關注點將是核廢料處理方法，「可能運送到你的家園」，冀透過紀錄片觸發民眾就「切身議題」思考。

（福島核污水系列一）

 

福島核污水系列

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