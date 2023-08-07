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遭陌生人利器襲頭 屯門漢留10厘米傷 目擊者：疑犯行兇前以刀插樹

【明報專訊】屯門昨日發生傷人案。一名58歲男子途經鳴琴路行人天橋時，遭人以利器襲擊，頭部受傷，警方事後在現場一帶搜捕，約4小時後拘捕涉嫌傷人的49歲男子，檢獲一支尖銳金屬棒。據了解兩人不相識，有目擊者稱被捕男子在傷人前曾以利刀插樹。案件由屯門警區重案組接手，疑犯行兇動機有待調查。

遇襲的姓林男子左前額有一處約10厘米長刀傷，清醒由救護車送院，情况穩定。據悉49歲姓鍾被捕男子被發現時身上有酒氣，沒有精神病紀錄，涉嫌傷人由警員帶署扣查。

據了解，昨午3時許，有附近咖啡店店主發現一名持刀男子在鳴琴路近公園花槽喝酒，並用刀插樹幹，店主拍攝時被對方指罵，店主報警求助，該男子其後離去。警方接報到場在行人天橋發現受傷男子，其後相信他遇到該持利器者襲擊，傷者曾滾落樓梯。警方安排救護車將傷者送院。

衝鋒隊及機動部隊增援到場，在行人天橋及公園搜捕涉傷人者，據悉疑人犯案時穿迷彩短褲，警員不時向途人查問。消息稱約4小時後，咖啡店店主在距離公園約300米處近盈豐園對開再次發現該男子，遂通知在搜捕的警員。數名帶同盾牌警員趕至截停該男子，在他身上檢獲一支尖銳金屬棒，將他拘捕。消息指被捕者身上有酒氣，另在公園的兩棵大樹發現至少3個洞。

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