10前線工種輸勞 勞方促特別審批 消息：勞處初步同意

勞福局長孫玉菡日前提到勞顧會已召開會議，指勞資雙方和政府針對「補充勞工優化計劃」細節有相當多討論，主要希望可因應保障本地工人優先就業原則，通過清晰有效的程序，證明有真正勞工短缺、即使本地招聘後仍不夠人，才輸入勞工，預計本月底至下月初公布計劃細節。

即使放寬26個工種輸勞限制兩年，政府仍需就每宗申請諮詢勞顧會。據悉，勞顧會勞方委員要求處理入職門檻較低的10個前線職位申請時要特別審慎，分別是收銀員、文員、售貨員、髮型師、送貨員、駕駛員、電話接線生、貨倉管理員、食品加工工人和營業代表；勞工處代表也認同要特別審慎，料一旦出現一些申請個案是僱主或僱員代表出現一面倒意見，便會召開工作小組討論。

勞方：無法挽狂瀾 盼減影響

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江促請政府審慎審批26個工種輸勞的申請，尤其入職門檻較低的工種，又指勞方委員已有共識日後更嚴謹審批相關工種輸勞申請。另一勞方委員、勞聯副主席譚金蓮認為，擴大輸勞影響廣泛，現要求政府更謹慎審批申請，雖「無法力挽狂瀾」，但冀能盡力減低對基層工友的影響。