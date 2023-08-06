深圳雲巴客：偏觀光行車「晃」 上班未必夠用

途經平路多密度低 主要他區居民體驗

深圳坪山雲巴1號線接駁深圳地鐵，不過乘客需先離開地鐵站到地面，步行約2分鐘到雲巴站。深圳雲巴線路全長8.5公里，共11個站，按記者當日實測，全程約20分鐘，平均每5至10分鐘一班。

雲巴與港鐵南港島線列車設計相似，均是無人駕駛，乘客可透過車頭及車尾玻璃窗欣賞沿途風景，車頭雖無駕駛室，但每列會有一名職員在車頭當值。比亞迪稱雲巴最高時速每小時80公里，記者試乘時，列車每逢轉彎會稍為減速，整體行車時偶有搖晃。

每班載280人 遇意外可沿高架橋逃生

車內設施方面，每卡列車設兩個顯示屏顯示到站資料，大小約一部平板電腦；車廂中間沒有「中柱」扶手，僅在座椅上方設多個扶手環。至於一旦發生意外如何應對，記者留意到每卡車廂均有滅火筒，亦有緊急停車按鈕，有在雲巴上當值的職員向記者稱，遇突發情况可改人手駕駛，亦可開啟「雲巴」車頭車尾的逃生門並放置逃生梯，乘客可沿着凹槽軌道於高架橋步行至下一車站。

深圳人：速度客量遜 不趕才會用

14歲深圳鐵路迷曾同學當日首次試搭雲巴，他向記者形容，如10分滿分雲巴僅獲4分，扣分位主要是雖大致感覺安全，但較地鐵搖晃，「香港東鐵線比較舒服」。同是特地到坪山試乘雲巴的深圳居民劉小姐則認為雲巴舒適度沒問題，但速度及載客量比不上地鐵，「不趕時間才會用」，又說若要走高架軌道逃生，即使軌道兩旁有護欄亦「不敢走」，高度仍有點危險。