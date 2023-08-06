新增雲巴 東九捷運研究延出爐 消息：進一步調研財務營運 盼年內公布

特首近月促部門就雲巴交簡報

對於特首曾否要求部門就「雲巴」提交簡報，特首辦發言人回覆稱，特首會不時要求相關政策局提出和研究不同政策構思並提交報告，就探討建造「高架捷運系統」作東九龍線，特首已要求運輸及物流局內部研究，適時提交報告。

政府消息人士稱，政府正就東九龍線進一步「調研」，除技術角度，亦研究各方案財務可行度、營運模式等，並舉例雲巴目前在深圳以「觀光模式」營運，班次較疏，需了解能否應付日常通勤運輸。

綜合消息，東九龍線可行性研究原只包括ART及BRT，後來雲巴才獲加入。據了解，早前可行性研究對各個方案沒有傾向，政府進一步調研包括所有方案，之後將直接提出最適合東九龍線的模式，再公開招標。被問到屆時是否只推薦單一技術，消息人士強調目前未有定案，要待調研結果出爐。

早前有傳九巴有意與比亞迪合作競投東九龍線，城巴則有意發展BRT，九巴及城巴至截稿前沒回覆。運輸及物流局回覆，正探討建造高架捷運系統作為東九龍原重型鐵路替代方案，技術可行性研究已進入最後階段，待完成後會適時公布下一步工作，並諮詢社會意見。

政府東九線描述 6月起刪「無軌」

政府早於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，去年10月施政報告發表後，政府探討以「高架無軌捷運系統」取代重鐵，並稱將於今年上半年完成並公布技術可行性研究結果。截至上月當局未有任何公布。

翻查資料，政府文件提及東九龍線的描述近月有變，ART及BRT均屬「無軌」方案，雲巴則屬「有軌」，運物局截至5月回覆立法會時，稱東九龍線以「高架無軌捷運系統」建造，至6月提及東九龍線時改稱正探討「高架捷運系統」；發展局長甯漢豪上月在立法會亦以「高架捷運系統」形容項目（見下表）。

顏汶羽：倘只薦一供應商 亦可偕不同營運商投標

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽稱，BRT、ART、雲巴技術各有不同，爬坡能力、載客量、電池續航能力等有異，最重要是選取適合系統，認為沒理由容許不適用於東九龍的技術照樣投標，又認為即使最終只推薦一項系統，技術供應商仍可與不同營運商合作投標，不存在單一招標問題。

工聯會鄧家彪透露，政府目標今屆立法會內就東九龍線申請撥款，惟未定需申請一次或兩次。他分析，工程撥款通常分為勘探設計及建造成本，如政府只申請前者，意味東九龍線不會由政府出資，但以「興建—營運—轉移（BOT）」模式建造及營運，經招標後則由財團出資興建，若雲巴如傳聞與九巴合作競投，有本地營運商加持或有優勢。

實政圓桌田北辰稱，政府不會出資興建東九龍線，如研究認為3個技術均可行但沒指定傾向，當局更必須公開招標，相信各技術供應商將與本地營運商合作競投，而招標時當局除考慮「技術分」，亦會考慮營運商財政穩定及過往紀錄，冀當局撰寫標書時招標條件需公平，不能度身訂做。

明報記者

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