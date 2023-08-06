新增雲巴 東九捷運研究延出爐 消息：進一步調研財務營運 盼年內公布

【明報專訊】東九龍線可行性研究原定今年中公布結果，當局上月改稱年內完成並諮詢公眾。本報綜合消息，研究原只涵蓋輕鐵模式的智軌（ART）及巴士專線模式的快速公交系統（BRT），後來加入近期熱議的比亞迪雲巴技術方案；據了解，特首李家超近月亦曾要求部門就東九龍線應用雲巴的可行性提交簡報（briefing note），該簡報及可行性研究亦已先後完成。政府消息透露，現正進一步「調研」，除技術角度外，亦研究各方案財務可行性等，冀年內公布研究結果，惟本季內未必有消息。
特首近月促部門就雲巴交簡報
對於特首曾否要求部門就「雲巴」提交簡報，特首辦發言人回覆稱，特首會不時要求相關政策局提出和研究不同政策構思並提交報告，就探討建造「高架捷運系統」作東九龍線，特首已要求運輸及物流局內部研究，適時提交報告。
政府消息人士稱，政府正就東九龍線進一步「調研」，除技術角度，亦研究各方案財務可行度、營運模式等，並舉例雲巴目前在深圳以「觀光模式」營運，班次較疏，需了解能否應付日常通勤運輸。
綜合消息，東九龍線可行性研究原只包括ART及BRT，後來雲巴才獲加入。據了解，早前可行性研究對各個方案沒有傾向，政府進一步調研包括所有方案，之後將直接提出最適合東九龍線的模式，再公開招標。被問到屆時是否只推薦單一技術，消息人士強調目前未有定案，要待調研結果出爐。
早前有傳九巴有意與比亞迪合作競投東九龍線，城巴則有意發展BRT，九巴及城巴至截稿前沒回覆。運輸及物流局回覆，正探討建造高架捷運系統作為東九龍原重型鐵路替代方案，技術可行性研究已進入最後階段，待完成後會適時公布下一步工作，並諮詢社會意見。
政府東九線描述 6月起刪「無軌」
政府早於《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，去年10月施政報告發表後，政府探討以「高架無軌捷運系統」取代重鐵，並稱將於今年上半年完成並公布技術可行性研究結果。截至上月當局未有任何公布。
翻查資料，政府文件提及東九龍線的描述近月有變，ART及BRT均屬「無軌」方案，雲巴則屬「有軌」，運物局截至5月回覆立法會時，稱東九龍線以「高架無軌捷運系統」建造，至6月提及東九龍線時改稱正探討「高架捷運系統」；發展局長甯漢豪上月在立法會亦以「高架捷運系統」形容項目（見下表）。
顏汶羽：倘只薦一供應商 亦可偕不同營運商投標
民建聯九龍東立法會議員顏汶羽稱，BRT、ART、雲巴技術各有不同，爬坡能力、載客量、電池續航能力等有異，最重要是選取適合系統，認為沒理由容許不適用於東九龍的技術照樣投標，又認為即使最終只推薦一項系統，技術供應商仍可與不同營運商合作投標，不存在單一招標問題。
工聯會鄧家彪透露，政府目標今屆立法會內就東九龍線申請撥款，惟未定需申請一次或兩次。他分析，工程撥款通常分為勘探設計及建造成本，如政府只申請前者，意味東九龍線不會由政府出資，但以「興建—營運—轉移（BOT）」模式建造及營運，經招標後則由財團出資興建，若雲巴如傳聞與九巴合作競投，有本地營運商加持或有優勢。
實政圓桌田北辰稱，政府不會出資興建東九龍線，如研究認為3個技術均可行但沒指定傾向，當局更必須公開招標，相信各技術供應商將與本地營運商合作競投，而招標時當局除考慮「技術分」，亦會考慮營運商財政穩定及過往紀錄，冀當局撰寫標書時招標條件需公平，不能度身訂做。
明報記者
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