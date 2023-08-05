無「GU」標誌 灣仔火鍋店石油氣爐爆炸3客傷

事發昨午近1時，灣仔謝斐道391至407號新時代中心地下616牛肉火鍋專門店發生石油氣爐爆炸，消防到場將火救熄，21歲姓劉女食客被碎片割傷手臂及胸口，同行23歲姓任男友被碎片割傷頸，鄰座40歲姓譚女食客因爆炸聲致耳鳴不適，3人送往律敦治醫院治理。現場所見，涉事枱上一個卡式石油氣罐爆開變形，爐具跌在地上，另一爐具仍在枱上，插有石油氣罐。

平排使用過熱爆炸

機署查是否違法例

機電署表示昨已派員到場調查，證實事發時有兩個手提卡式石油氣爐在枱上平排使用，疑因使用不當導致卡式石油氣瓶過熱爆炸。涉事手提卡式石油氣爐為千石牌「SENGOKU BDZ-152-MN1」型號，未獲署方批准，沒有「GU」標誌，署方將就懷疑違反《氣體安全條例》調查及跟進。

616致歉 氣爐產品全下架

616餐飲集團發聲明稱，對意外深表歉意，管理層昨親赴醫院探望受傷客人，所有使用卡式石油氣爐之產品即時全線下架，涉事分店昨暫停營業，以配合調查。集團已與保險公司跟進責任和賠償事宜，並會加強員工培訓及檢視現有設施是否安全。

該集團市場部回應稱，有關爐具的擺放方式並非餐廳既定做法，會加強員工培訓。本報於飲食資訊平台OpenRice發現，有食客前年上載涉事分店的照片，顯示正平排使用兩個涉事型號的卡式石油氣爐，該爐具亦未見貼上「GU」標誌。

機電署提醒，不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐；確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠通風；確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時遠離火焰及熱源；不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋子，以免導致卡式石油氣瓶過熱。