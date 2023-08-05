議員網上齊促政府《榮光》案上訴 吳秋北：未履國安責任 就須司法改革

律政司：正研判辭跟進行動

各黨派多名議員昨午相近時間在社交媒體發帖，或轉載媒體相關報道，指法院否決禁制令申請不合理，要求律政司上訴。有議員不諱言是收到黨內人士指示，要求各人「發聲」；另有議員說「大是大非，各人都應該發聲」。

根據程序，律政司可向陳官申請上訴許可；若不批准，則再向上訴庭申請上訴許可。

昨在社交媒體「發聲」的議員跨黨派，民建聯有周浩鼎、陳克勤、葛珮帆、陳學鋒、顏汶羽、梁熙、郭玲麗、李世榮、林琳、陳永光等；工聯會議員有吳秋北、黃國、郭偉强等；新民黨有李梓敬及何敬康；自由黨則有邵家輝。新民黨主席葉劉淑儀及民建聯主席李慧琼昨未見在facebook出帖談及事件。

吳秋北在帖文中對法官判決提出疑問：「在法官的認知裏，港獨歌曲能有何正當用途？為防止大肆傳播，對國家安全造成嚴重危害，特區政府申請禁制令合情合理合法！堅決支持特區政府提出上訴！……既然司法機構未能有效履行維護國家安全的法定責任，就有必要檢討香港國安法實施以來的司法運作，進行司法改革！」

陳克勤表示：「司法機構在判決時必須以國家安全為最根本的考量，若未能充分實踐這一原則，則需要作出檢討。」